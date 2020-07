Store ændringer på vej: - Messi er ikke glad

FC Barcelona har været særdeles sløjt spillende siden corona-pausen, og hvis der ikke bliver gjort noget drastisk, kommer de uden for det fornemme selskab, mener præsident-kandidat

Aldrende profiler, fejlslagne stjerne-indkøb og manglende identitet har været kodeordene for FC Barcelona de senere sæsoner.

Længe lå Barça ellers til at vinde i La Liga for tredje gang i træk denne sæson, men måtte torsdag se ærkerivalerne Real Madrid løbe med titlen efter en række dårlige resultater oven på corona-pausen.

Derfor brænder sædet godt og grundigt under flere skikkelser i storklubben, særligt præsident Josep Bartomeu og træner Quique Setién.

Det får flere potentielle kandidater til posten til at melde sig. Blandt andre har den tidligere præsident Joan Laporta været nævnt, men indtil videre er Victor Font den eneste modkandidat til præsidentvalget næste år.

Han har til gengæld trådt hårdt på valgkamps-speederen oven på det glippede mesterskab.

- Hvis vi ikke gør, som vi har tænkt os, risikerer Barça at blive en ny Manchester United eller AC Milan, siger Font til BBC refererende til de to storklubbers forfald de senere år.

Sådan har Lionel Messi allerede stået mange gange siden corona-pausen: Med hænderne i siderne og hovedet bøjet. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Tilbage til gamle dyder

I sin snak med BBC understreger Victor Font, hvordan to ting skal ændres drastisk: Spillertruppen og træner-posten.

Og det er særligt de to klub-legender Lionel Messi og Xavi, der skal redde klubben ud af stormen.

- Messi er ikke glad og tvivler på, hvad hans næste skridt skal være, siger Font.

- Han er nok frustreret over, at klubben år efter år ikke formår at vinde særligt Champions League. Der skal fokus ligge, tilføjer han.

Argentineren har endnu ikke forlænget sin kontrakt med 'Blaugrana', som han derfor står til at forlade næste sommer.

Messi, som ellers før i tiden sjældent kritiserede offentligt, har også selv taget bladet fra munden og luftet sine frustrationer over det 'svage' og 'meget svingende' FC Barcelona-hold.

Se også: Rasende Messi kræver forandringer i Barcelona

Victor Font finder det derfor afgørende at forlænge med Messi og desuden forme et nyt hold omkring verdens bedste fodboldspiller.

Han vil også have en anden klublegende kørt i stilling til at stå for generationsskiftet. Xavi skal være træner.

Selvom han er uprøvet, er det svært at forestille sig mange, der ville være mere oplagt til at stå ved roret, når et nyt Barça-skib skal styres i havn. Det vil dog umiddelbart ikke være muligt før 2021, som han har kontrakt med Al-Sadd til.

Er alderen begyndt at trykke for 33-årige Gerard Piqué? Foto: Lluis Gene/Ritzau Scanpix

For mange gamle spillere

Det andet punkt, Victor Font vil gøre noget ved, er den aldrende trup.

De fleste af klubbens stjerner er for længst rundet de 30, herunder Lionel Messi, Luis Suarez, Gerard Piqué og Sergio Busquets, for ikke at nævne andre profiler som Arturo Vidal, Ivan Rakitic og Jordi Alba.

Samtidig er mange af klubbens nyindkøb på ingen måde slået til til, hvorfor en god, gammeldags hovedrengøring ikke virker til at være helt af vejen i FC Barcelona.

