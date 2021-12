Storhyldes i Spanien: 'The Great Dane'

Vi kender det fra landsholdet.

Thomas Delaneys ukuelige fightervilje og evige evne til at sætte sig på kampene.

I det spanske har de også fået øjnene op for den danske stjerne efter sommerens skifte til storklubben Sevilla.

Tirsdag var han med til at spille 1-1 i et hæsblæsende drama mod FC Barcelona, hvor Delaneys holdkammerat Jules Koundé fik en tåbelig udvisning.

Sevilla-medierne roste danskeren efter opgøret.

''The Great Dane' vokser i takt med kampene. Han kommer med gode offensive aktioner og bygger op, men er også med til at ødelægge (modstanderens angreb, red.). Han er også et plus i luftrummet,' skriver den andalusiske sportsavis Estadio Deportivo.

Delaney scorer karakteren syv, hvilket ikke bliver overgået af andre spillere. Kun holdkammerat Papu Gómez får samme karakter.

Sevilla og Delaney ligger nummer to i La Liga. Kun Real Madrid har hentet flere point. Foto: Javier Zorrilla/Ritzau Scanpox

Også avisen Diaro de Sevilla skriver fine ord om den danske landsholdsspiller.

'Endnu en lektion i at håndtere og levere farlighed på dødbolde.'

Midtbanespilleren blev skiftet ud med fire minutter tilbage af opgøret og erstattet af tidligere holdkammerat i FCK og Werder Bremen, Ludwig Augustinsson.

Delaney har spillet 19 kampe for Sevilla. Lavpunktet var hans første røde kort i seniorkarrieren efter to gule i samme minut. Han erkendte efterfølgende, at han 'dummede sig'.

Højdepunktet var drømmetræfferen og dermed matchvinderollen tidligere i december mod Athletic Club.