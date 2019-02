Storklub låner astronomisk beløb - har helt speciel plan

Der skal mange penge til, når et af Europas største stadioner skal moderniseres.

I hvert fald er Real Madrid klar til at låne 575 millioner euro - ca. 4,3 milliarder kroner - for at renovere Santiago Bernabéu. Og der er allerede fundet to banker, der står klar med pengene. Det erfarer den spanske avis El Confidencial.

Det er de to amerikanske banker Bank of America Merrill Lynch og JP Morgan, der yder lånet, som vil sikre en gennemgribende modernisering af det berømte stadion.

Planerne for fremtidens Santiago Bernabéu. Foto: Real Madrid

Det 71 år gamle stadion er blevet moderniseret et par gange, mens kapaciteten flere gange er blevet ændret. Senest i 2006, hvor kapaciteten blev reduceret betragteligt fra 110.000 til den nuværende 81.044.

Det antal pladser bliver der formentlig ikke pillet ved, men hele stadionets ydre bliver lavet om. Således kommer der også et skydetag, der kan lukke arenaen helt af.

De mest gennemgribende ændringer bliver dog på stadionområdet uden for arenaen. Her bliver det nuværende indkøbscenter revet ned og erstattet af et nyere og større. Desuden vil to nye fan shops blive opført, mens det eksisterende museum bliver udbygget.

Alt i alt forventer Real Madrid ekstra indtægter på på lige omkring en milliard kroner om året. Derfor skulle der rigeligt være råd til at betale afdragene på 200 millioner kroner årligt i de kommende 30 år.

