Storklub mister 440.000 følgere på 48 timer

440.000 på 48 timer.

Så mange følgere mistede den spanske storklub FC Barcelona på instagram, da de for en uges tid siden lagde et billede op af tre regnbueflag med teksten 'Vi flager med regnbueflaget for at hylde LGTBQI+'.

Det skriver det spanske medie Mundo Deportivo.

Regnbuens farver er et symbol på LGBTQI+-rettigheder, og billedet blev lagt op i forbindelse med den internationale pridemåned.

Negative kommentarer

Barcelona har mere end 122 millioner følgere på Instagram. Ifølge den spanske avis mistede klubben 306.000 af dem i de første 24 timer, efter at billedet blev lagt op. Den næste dag forsvandt yderligere 134.000.

- Synes ikke godt om.

- Stopper med at følge.

Og en emoji, der brækker sig, er blandt de kommentarer, der fylder mest under billedet.

Ti klubber

Det var ikke kun Barcelona, der lagde billedet op.

Hele ti spanske klubber viste med et tilsvarende billede deres støtte.

Kun en af de klubber, UD Las Palmas, fik i kølvandet på postet flere følgere.

Resten – Valencia, Athletic, Real Sociedad, Osasuna, Getafe, Celta, Mallorca og Alavés – mistede også instagram-tilhængere på opslaget.