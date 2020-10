Storklub ramt af hærværk

Der er ti dage til, Real Club Deportivo Mallorca tager imod Albacete i den næstbedste spanske fodboldrække.

Indtil da må det formodes, at klubbens greenkeeper har travlt.

For græstæppet på hjemmebanen, der i år er omdøbt fra Son Moix til Visit Mallorca Stadium, har det ikke godt, efter en gruppe teenagere på 16 og 17 år natten til lørdag invaderede banen.

Det fortæller radiostationen Cadena Ser.

Og de gjorde mere end bare at bryde ind på stadionet i Palma.

Ifølge flere lokale, heriblandt journalisten Marc Vich, der har taget billeder af de synlige beviser, entrerede teenagerne banen i en varevogn, som de brugte til at forårsage tydelige skader på græsset.

Ifølge politiet i Palma gik alarmen på stadion 00.30 lørdag nat. Efter seancen forsøgte nogle ansatte angiveligt at stoppe dem, da de flygtede fra gerningsstedet. Politiet var dog så hurtigt fremme, at det lykkedes dem at pågribe to af de skyldige.

Resten lykkedes at komme væk – men blev alle pågrebet kort tid efter.

Real Mallorca er ikke den magtfaktor i spansk fodbold, som klubben var i årene omkring årtusindeskiftet.

Udover en finaleplads i Pokalvindernes Europa Cup, blev det til en tredjeplads i ligaen, deltagelse i Champions League-gruppespillet samt Copa del Rey-triumf.

Siden 2013 har øboerne dog kun været i La Liga en enkelt sæson – sidste år.

