Storklubbens helt indrømmer pædofili

Den spanske storklub Atlético Madrid er rystet i sin grundvold.

Årsagen er den historie, der nu er beskrevet i én af landets største aviser, El País.

Avisen interviewer den nu 88-årige Manuel Brinas, der måske ikke er kendt af den brede befolkning, men som i en menneskealder har arbejdet med talenter i Atlético.

Brinas fortæller, at han engang i løbet af 1970'erne i et par tilfælde forulempede en dreng på en skole seksuelt.

- Der foregik ting dengang, der var mærkelige. Det var et uheld. Det skete kun en enkelt eller to gange, fortæller han om overfaldet.

Overgrebet fandt sted på en skole - ikke i klubben. Atlético har dog omgående taget afstand fra Brinas og har søsat en undersøgelse for at klarlægge, hvad der er op og ned i historien.

Det var Manuel Brinas, der grundlagde klubbens talentakademi og manden bag superstjernen Fernando Torres, og angriberen roste Brinas, da han i 2016 havde scoret sit 100. mål for klubben.

- Det var ham, der var årsagen til, at jeg kom til Atlético, fortalte Torres ved den lejlighed.

Hvordan Fernando Torres har reageret på historien, nævnes ikke.

Men Atlético Madrid har omgående ignoreret mange års tro samarbejde.

- Vi fordømmer stærkt denne form for adfærd, skriver klubben i en pressemeddelelse.

- Vi er forfærdede, fordi der gennem alle disse år, hvor Manuel Brinas har arbejdet med vores akademi aldrig har været den mindste mistanke om noget, skriver klubben.

- Atlético Madrid påbegyndte en intern undersøgelse i går for at udelukke, at noget lignende har fundet sted gennem årene i vores klub, skriver man og tilføjer, at selvom de påståede begivenheder ikke umiddelbart har haft relation til klubben - udover Brinas selvfølgelig - så vil man gennemgå alle regelsæt og protokoller for ungdomsårgangene, så man fremover sikrer sig endnu bedre mod seksuelle overgreb.

