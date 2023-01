Storroses: Han er en åbenbaring

Efter en lidt hakkende start med skadesproblemer har Andreas Christensen nu fundet rytmen i Barcelona.

Andreas Christensen er startet på banen i Barcelonas seneste fire La Liga-kampe, og den danske landsholdsstjerne spillede også hele kampen, da Barcelona i sidste weekend slog Real Madrid med 3-1 i Supercopa-finalen.

Og ifølge den spanske avis Marca har Andreas Christensens præstationer medført, at danskeren 'er ved at skabe sig et navn i Barcelona.'

- Han har nu vist sig at være en af sæsonens åbenbaringer, skriver Marca om Andreas Christensen.

Den 26-årige dansker,der i alt har spillet 14 kampe for Barcelona i denne sæson, er da også blevet rost af cheftræner Xavi.

- Andreas er en garanti. Han har masser af personlighed. Han holder den defensive linje rigtig godt, og han går rigtig fint i spænd med Araujo og Koundé. Han er fremragende, og det er også årsagen til, at vi hentede ham. Vi mente allerede, at han kunne gøre en forskel, da vi hentede ham, har Xavi sagt om Andreas Christensen.

Foto: Mosaalkathami/Ritzau Scanpix

Marca peger på to særlige statistiske beviser på, at Andreas Christensen har vist et højt niveau i Barcelona. Danskeren har således et gennemsnit på næsten 15 generobringer pr. kamp, mens hele 93,9 af hans 902 afleveringer har været succesfulde.

Dermed har Andreas Christensen vist sig som en stor gevinst både defensivt og også i det opbyggende spil.

For nyligt er det desuden kommet frem, at Barcelona forhørte sig FC Midtjylland-cheftræner Albert Capellas inden indkøbet af Andreas Christensen. Det kan du læse om HER.