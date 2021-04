Stort drama: Smider nyt kort i skandale-sag

En mundaflæser skal hjælpe i efterforskningen af en verserende racismesag i spansk fodbold.

Valencia-spilleren Mouctar Diakhaby beskyldte efter søndagens kamp Cadiz-forsvareren Juan Cala for racistiske ytringer, og for at komme til bunds i sagen har den spanske liga ansat en mundaflæser.

Det siger La Liga-præsident Javier Tebas torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters, efter at Det Spanske Fodboldforbund (RFEF) onsdag officielt åbnede en racismesag.

Juan Cala har selv afvist racismeanklagerne. På et pressemøde tirsdag aften påpegede Cadiz-spilleren, at han er blevet fanget i et 'mediecirkus'.

31-årige Cala lagde også vægt på, at der ingen beviser var.

- Vi har spillet på stadioner uden fans i over et år. Der er 20-25 kameraer og en masse mikrofoner, og ingen hørte det, sagde spanieren til pressemødet.

Onsdag afspillede radioprogrammet Tribuna Deportiva lydklip fra kampen, hvor man mente, at den racistiske fornærmelse kunne høres.

Tebas siger imidlertid, at lyden var taget ud af en sammenhæng, og at La Liga arbejder på at præcisere, hvad der blev sagt ved brug af teknologi og en mundaflæsningsekspert.

En rapport om episoden ventes klar senere torsdag eller fredag.

Det var altså i løbet af søndagens kamp mellem Cadiz og Valencia, at episoden opstod.

Valencia-spillerne forlod banen, efter at Diakhaby fortalte dommeren, at han var blevet udsat for racisme, men Valencia-mandskabet vendte tilbage og spillede kampen til ende, da dommeren truede med en pointstraf.

Diakhaby blev udskiftet, og det samme gjorde Cala efter første halvleg.

Forbund åbner racismesag mod Cadiz-spiller

- Gør ondt at se voksne mænd græde

Dramatiske scener: Nu reagerer dansk profil