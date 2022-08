Stort gennembrud for Barcelona

Den spanske storklub har solgt ud af Barça Studios, hvilket betyder, at flere spillere formentlig kan registreres

Det er ét stort kaos.

FC Barcelona henter den ene spiller efter den anden - heriblandt danske Andreas Christensen - men de må endnu ikke spille det, de er der for: Fodboldkampe.

Det skyldes klubbens elendige økonomiske situation. De har ingen penge og skylder endda en masse væk.

Derfor har Barcelona fredag valgt af sælge 25 % af Barça Studios til virksomheden Orpheus Media for 100 millioner euro - svarende til 746 millioner kroner. Det oplyser klubben selv på sin hjemmeside.

Salget åbner for, at Barcelona kan registrere 'nogle spillere', skriver lokalavisen Sport. Barça har ud over Andreas Christensen hentet fire andre spillere til Camp Nou denne sommer.

AC er sammen med flere andre nye Barcelona-spillere (som Raphinha og Lewandowski til venstre for danskeren på billedet) endnu ikke registreret til at spille kampe. Foto: Pau Barrena/Ritzau Scanpix

Lørdag aften spiller klubben sæsonens første kamp i La Liga, så tiden er knap, hvis spillerne skal indgå i kamptruppen.

Annonce:

AC har endda en klausul i sin kontrakt, der gør, at han kan rive kontrakten i stykker, hvis han ikke er registreret inden kampen, beretter ESPN, men intet tyder på, at han har i sinde at gøre det ifølge mediet.

Den danske landsholdsstjerne skiftede i seneste måned på en fri transfer til Barcelona og har skrevet en fireårig kontrakt frem til 2026.

Så meget tjener Andreas Christensen i Barcelona - se beløbet her.