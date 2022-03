Stort medie: Det slutter her

Søndag venter det største derby i fodboldverdenen, når Real Madrid skal møde Barcelona i det legendariske El Clasico.

Her er der udsigt til, at det kan blive en lang række af spillernes sidste.

Det skriver den catalanske avis SPORT, som blandt andet peger på danske Martin Braithwaite sammen med hollænderen Luuk de Jong.

- Det vil være svært for Luuk de Jong og Martin Braithwaite at få minutter. Førstnævnte forlader klubben, når sæsonen slutter, mens det er planen, at danskeren gennemfører sin afgang til sommer, lyder det i avisen.

Braithwaite kom til Barcelona for to år siden, hvorefter det ofte har været rygter om, at han skulle videre uden, at det er sket.

I den nuværende situation for offensivspilleren er han dog langt fra den spilletid, som han har fået, da Barcelona har forstærket sig massivt i vinterens transfervindue på hans position med både Ferran Torres, Pierre Emerick Aubameyang og Adama Traore.

Dernæst bliver der peget på, at Ousmane Dembele går ind til sit sidste El Clasico, da kontraktforhandlingerne er brudt helt sammen, og han derfor er færdig i klubben, når denne sæson er overstået.

Hos Real Madrid er der tre navne, som man nok ikke ser i El Clasico igen.

Det gælder Gareth Bale, Marcelo og Isco, som har kontraktudløb. Dernæst er Luka Jovic, Dani Ceballos og Eden Hazard spillere, som Real-præsident Florentino Perez vil have videre.