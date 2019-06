Stort medie: Gigantisk transfer bliver officiel i dag

Neymars titel som verdens dyreste fodboldspiller står ikke til at blive slået lige nu, men Joao Félix kravler højt op på listen, hvis han som forventet bliver solgt til Atlético Madrid.

Ifølge Marca har det portugisiske stortalent allerede været i Madrid, hvor han har gennemført det obligatoriske lægetjek og fået taget billeder til præsentationen hos den spanske storklub.

Dog mangler Atlético Madrid og Benfica fortsat at blive helt enige om, at den spanske storklub skal betale 120 millioner, hvilket er landsholdsspillerens frikøbsklausul, men den spanske avis skriver, at handlen ventes at blive offentliggjort i dag.

Prisen på 896 millioner kroner vil placere Joao Félix som den fjerdedyreste spiller i verden, kun overgået af Neymar, Kylian Mbappé og Philippe Coutinho.

Atlético Madrid betaler hele summen med det samme for den 19-årige portugiser, men da klubben kan se frem til at modtage et lignende beløb for Antoine Griezmann bør finansieringen være helt på plads.

Joao Félix fik i den forgangne sæson sit gennembrud hos Benfica, hvor han med 19 mål og 11 assists i 41 kampe var en stor profil. Han fik desuden også debut på landsholdet, hvor det dog kun er blevet til én kamp hidtil.

