Stortalent gør comeback i sikker sejr

Efter to uafgjorte kom FC Barcelona tilbage på sporet, da Levante søndag sikkert blev besejret hjemme på Camp Nou med 3-0.

Hjemmeholdet dominerede kampen fuldstændig og lukkede stort set opgøret tidligt med to hollandske scoringer inden for det første kvarter.

I kampens afslutning var der comeback til det 18-årige stortalent Ansu Fati, der vendte tilbage fra en knæskade efter ti måneder på sidelinjen. Han lukkede opgøret i overtiden.

Med sejren har Barcelona nu 12 point i La Liga efter tre sejre og tre uafgjort. Der er fem point op til rivalerne Real Madrid på førstepladsen, der dog har spillet en kamp mere.

Barcelona var uden cheftræner Ronald Koeman på bænken. Han blev udvist for brok i sidste ligakamp og sidder ude med karantæne i to kampe.

Blot seks minutter skulle der gå, før Barcelona kom på tavlen. Hollandske Memphis Depay omsatte sikkert et straffespark.

Den gode start blev hurtigt fulgt op med endnu en scoring efter et kvarters spil. Backen Sergiño Dest trak op ad venstresiden, tog et træk ind i banen og fandt angriberen Luuk de Jong i feltet, der kom i et veltimet løb.

Hollænderen lod bolden løbe lidt foran sig, inden han udplacerede målmanden. Det var de Jongs første scoring for FC Barcelona, efter han blev udlejet fra Sevilla denne sommer.

Med ti minutter tilbage blev der tid til et længe ventet comeback på Camp Nou.

Ansu Fati blev skiftet ind med Lionel Messis gamle nummer 10 på ryggen. Fati har siddet ude med en knæskade siden november sidste år.

Han gjorde sig straks bemærket med flotte driblinger og må også føle sig snydt for et straffespark, da han blev nedlagt i feltet efter blot fire minutter på banen.

I overtiden fik han dog gjort sit comeback til en sand solstrålehistorie. Fati modtog bolden uden for feltet, tog et lille træk til højre og sparkede bolden i nettet til stor jubel på Camp Nou.

Til sidst i kampen lykkedes det Levante at skabe lidt chancer foran målet efter over 80 minutter uden en eneste afslutning.