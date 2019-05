Stråler mod storklubber: Braithwaite gider ikke høre noget

Selvom der ikke er langt til sommer, forsøger Martin Braithwaite at holde fokus nuet. Til trods for at han scorer mod alle de store hold

Med flere solide præstationer sit i lejeophold hos Madrid-klubben Leganés skulle man tro, at flere bejlere var klar til at hive fat i den danske landsholdsangriber Martin Braithwaite.

Men hovedpersonen selv er ikke til at slå ud af kurs af rygter og pres fra medierne.

- For at være ærlig tænker jeg ikke over det. Jeg vil bare slutte godt af her. Nu er der to kampe tilbage. Bagefter skal vi af sted med landsholdet, hvor vi har et par vigtige kampe, hvilket jeg har meget fokus på. Hvad der sker bagefter, må tiden vise, siger Braithwaite til Ekstra Bladet.

Ordene falder i kølvandet på en ny stor præstation i det spanske. Fredag aften indtog danskeren på ny en hovedrolle for Leganés, da han med en scoring og to assists sørgede for en chokerende 3-0-sejr på udebane over Sevilla.

Braithwaite lader benene tale i øjeblikket. Og alt imens lader han agenten passe plejen om interesse fra andre klubber. For angriberen er al koncentration brugt på at spille sæsonen færdig.

- Jeg har selv sagt, at jeg ikke gider høre noget. Jeg vil egentlig bare gerne spille fodbold og tænke på det andet efter sæsonen.

- Jeg skal gøre det ordentligt færdigt her, så det er mit fokus.

Se også: Braithwaite bag ydmygelse af tophold

Målt på fredagens indsats virker den taktik til at fungere upåklageligt.

Gevinsten mod storklubben fra Andalusien havde få set komme, da Sevilla havde alt at vinde i forhold til målet om at ende i top-4, så Champions League-billetten kan sikres.

- Vi aftalte inden kampen, at vi skulle slippe håndbremsen og ikke holde os tilbage. Det lykkedes vi godt med, siger Braithwaite, der selv flugtede en kugle i kassen.

- Vi har oftest problemer på udebane, hvor vi ikke præsterer så godt, som vi gør hjemme. Men her formåede vi virkelig at få lagt pres på dem og spille en rigtig god kamp.

Artiklen fortsætter under artiklen ...

Ramon Sanchez-Pizjuan er et frygtindgydende stadion i Sevilla. Bare ikke for Leganés, der tog dertil og vandt 3-0. Foto: Ritzau Scanpix / Cristina Quicler

Se også: Zidane sprænger banken: 'Han er på plads'

Braithwaite har på mindre end et halvt år formået at score mod mastodonterne Real Madrid og Barcelona. Og nu også Sevilla.

- Det er en ny oplevelse. Man kan ikke sammenligne det (Sevilla med Barcelona og Real Madrid, red.). Det er helt specielt den måde, vi gjorde det på.

- Man skal huske, at det ikke er hver dag, man vinder med tre mål i Sevilla. Så det er fantastisk, og jeg har en rigtig god følelse i dag (lørdag, red.).

Under sit lejeophold har Braithwaite spillet 17 ligakampe, scoret fire gange og lavet syv oplæg.

Esbjergenseren er lejet ud fra engelske Middlesbrough. Men det er ikke der, at fremtiden ligger.

Det kan du læse meget mere om her:

Hjemme hos Braithwaite: Ronaldos hus var også ledigt

Forlod klubben efter anklage om attitudeproblemer: - Det er utroligt lavt!