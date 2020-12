Straffer rivalerne

Real Madrid har langt fra været prangende i denne sæson, men lørdag tog storklubben en stor skalp i La Liga.

Lokalrivalerne fra Atlético Madrid var på besøg. Diego Simeones tropper havde inden opgøret ikke tabt i ligaen, men det blev der lavet om.

Efter en overbevisende præstation tog Real nemlig en sejr på 2-0. Det mindsker forskellen mellem topholdet Atlético og Real på tredjepladsen til tre point - førstnævnte har dog spillet en kamp færre.

Dermed missede Atlético muligheden for for alvor at trække fra deres vel nok største guldrivaler lige nu, Real.

Zinedine Zidanes mandskab bed tidligt fra sig. Karim Benzema trykkede efter cirka ti minutter af fra kanten af feltet. Atlético-keeper Jan Oblak fik lige nøjagtigt fingerspidserne på, så bolden prellede af på stolpen.

Kort efter - lige inden stadionuret rundede et kvarter - kunne Oblak dog ikke forhindre Casemiro i at heade et hjørnespark i mål, og så var Real fortjent foran.

Generelt styrede Real Madrid begivenhederne. Gæsterne måtte gå til pause uden overhovedet at have sendt en afslutning afsted mod Real-målet.

Dani Carvajal (til venstre) sendte skuddet afsted, der førte til 2-0-målet mod Atlético Madrid. Foto: Oscar Del Pozo/Ritzau Scanpix

Det fik Atlético rettet op på ti minutter inde i anden halvleg, da Thomas Lemar fik en stor mulighed, men brændte.

Cirka fem minutter efter sendte Real-backen Dani Carvajal et drøn afsted fra distancen. Bolden ramte stolpen, men modsat i starten af kampen røg den ud i ryggen på en udstrakt Jan Oblak og tilbage i mål til 2-0.

Atlético fik lidt mere gang i offensiven, men var aldrig i nærheden af at lave et comeback. Real forsvarede sikkert sejren i hus.

