Straffespark annulleret efter 13 VAR-gennemsyn: Jeg er chokeret

Tre et halvt minut er lang tid i fodbold, når der ikke sker noget.

Men det var netop den tid, spillerne måtte vente i La Liga-kampen mellem Elche og Cadiz forleden, mens først VAR-rummet og siden kampens dommer gennemså et straffespark, han havde dømt. I alt 13 gange nåede de at se situationen.

Desværre for landsholdsspilleren Jens Jønsson annullerede dommeren det straffespark, han ellers havde tilkendt danskeren. Så i stedet måtte Jønsson og Cadiz-holdkammeraterne gå til pause få minutter senere bagud 1-0.

Efterfølgende undrer Jens Jønsson sig dog over ventetiden og den endelige dom.

- Det var semi-frustrerende, for jeg var rimelig overbevist om, at der var straffe. Jeg har ikke rigtig set den igen. Jeg så den meget kort, hvor jeg ikke føler, at det bliver fanget ordentligt, hvad der egentlig sker. Men faktum er, at jeg føler, at jeg får plantet to hænder solidt i ryggen, siger Jønsson.

- Jeg tror egentlig, det bider mig lidt i røven, at jeg ikke er typen, der bare smider mig. For mig at se var der klart straffe, uagtet at jeg ikke ligefrem var ved at score. Men jeg havde vundet den bold og var kommet godt op. Og som jeg siger: Han går hårdt i ryggen på mig med begge hænder, så jeg var fuldstændig sikker på, at der var straffe. Og er semi-chokeret over, at den ikke bliver dømt.

Jens Jønsson kunne dog glæde sig over, at Cadiz fik udlignet i anden halvleg og dermed fik 1-1 med hjem fra Elche. Det var holdets første point i tre kampe.

Det overskygger dog ikke det faktum, at oprykkerne har fået en god start på tilværelsen som La Liga-mandskab. Cadiz ligger på sjettepladsen forud for den kommende rundes møde med FC Barcelona.

Netop Barcelona ligger på syvendepladsen med ét point færre, men dog også med to kampe i hånden i forhold til Cadiz.

