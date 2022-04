Studiet bryder ud i latter: Ville gøre alt for stjernen

Danilo Arrieta delte ud af anekdoter fra hans tid som ungdomsspiller i Valencia i Ekstra Bladets optaktsstudie til Copa del Rey-finalen. Han fik blandt andet 'æren' af at passe hunde for en af holdets helt store stjerner

Der var drama til det sidste, da Real Betis efter overtid og straffesparkskonkurrence kunne løfte Copa del Rey-trofæet og dermed afslutte 17 års tørke.

I optaktsstudiet havde Ekstra Bladet besøg af podcastvært Paulo Chichon og tidligere ungdomsspiller hos Valencia Danilo Arrieta.

Sidstnævnte afslørede, at han i sin tid hos den spanske klub var noget gavmild med tjenester over for en af holdets helt store stjerner, Pablo Aimar.

- Det var helt klart min store drøm at blive lige så god som Pablo Aimar en dag. Jeg var så heldig at blive gode venner med ham, så jeg passede faktisk hans hunde, siger Danilo Arrieta, der får studiet til at bryde ud i latter.

- Det var kæmpestort. Han kunne sætte mig til hvad som helst. Om det var at passe hunde eller gøre rent. Jeg var klar på det.

Pablo Aimar i 2005. Foto: Heino Kalis/Ritzau Scanpix

Argentinske Pablo Aimar spillede i Valencia fra 2001 til 2006. I den tid vandt han blandt andet La Liga to gange.

Danilo Arrieta fik aldrig sit gennembrud i Spanien og har siden spillet i danske klubber såsom Vejle, Viborg og Lyngby, indtil han indstillede karrieren i 2018.

