Suárez med absurd afbud: - Min kone får jo familie-besøg

I FC Barcelona er Luis Suarez en fast bestanddel af offensiven, men han blev ramt af en skade i opgøret mod Tottenham i midtugen. Her er der tale om en knæskade, men det ser ud til, at han bider smerten i sig og tager med til Valencia denne weekend.



Derefter ser det ud til, at angriberen skal have en pause, som betyder, at han ikke kan være med i landskampene med Uruguay mod Sydkorea og Japan. Det er dog ikke skaden, der er skyld i dette. I stedet er det et privat anliggende.



Det siger han til avisen Referi fra Uruguay.



- På mandag påbegynder jeg et forløb for mit knæ, som har intet at gøre med mit fravær på landsholdet. Jeg kommer ikke med, fordi min kone har besøg af familien i de dage, lyder det fra Suarez.

Oscar Tabárez definió el plantel de 22 futbolistas de @Uruguay para enfrentar a Corea del Sur (12/10) y Japón (16/10).https://t.co/MD1ePZOwkT pic.twitter.com/ERswPpWc2P — Selección Uruguaya (@Uruguay) 5. oktober 2018





Luis Suárez har meldt afbud til landsholdets kommende kampe, fordi hans kone får familie-besøg... Foto: AP

Suarez slår desuden fast, at han vil spille kampen mod Valencia, hvorefter han vil få styr på knæet bagefter.Kampen mellem Valencia og Barcelona spilles søndag klokken 20.45, og herunder kan du se, hvordan kampen kan ses helt gratis.

Helt lovligt: Sådan kan du se Messi og Ronaldo spille - gratis

Se også: Scout afslører: Barcelona snød Real for to spillere

Se også: Sagde hun det? Tennisstjernens uventede sex-afsløring