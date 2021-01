Suárez redder Atlético

Atlético Madrid fortsætter stormløbet mod det spanske fodboldmesterskab i en sæson, hvor Diego Simeones mænd er meget svære at slå ud af kurs.

På udebane vandt Atlético søndag 2-1 over Alavés og overvandt en truende nedtur med en meget sen scoring af Luis Suárez.

Kort forinden havde forsvareren Felipe ellers lavet selvmål og uforvarende udlignet for hjemmeholdet. Men i kampens 90. minut satte Suárez foden på et fladt indlæg og afværgede et sjældent pointtab.

Atlético er dermed igen i front af tabellen to point foran lokalrivalen Real Madrid, der endda har spillet to kampe flere.

At slutfasen blev så dramatisk var lidt af en overraskelse, for i 85 minutter lignede det en opvisning i klassisk, effektivt Atlético-fodbold.

Holdet udnyttede en af kampens få oplagte målchancer, da Marcos Llorente brutalt straffede en fejl af hjemmeholdet kort før pausen.

En Alavés-spiller sendte bolden hen i fødderne på Luis Suárez, der stormede afsted mod mål og fandt Llorente med en flad pasning. Midtbanemanden tog et par træk og sendte kuglen i nettet fra kanten af feltet.

Da Alavés efter en god times spil fik Victor Laguardia udvist, lignede det en afgørelse.

Atléticos bomstærke defensiv havde fuld kontrol over de baskiske værter, og det var svært at se, hvor en udligning skulle komme fra.

Men i slutfasen gik der hul. Først ramte et Alavés-hovedstød stolpen, og kort efter hjalp Atlético selv baskerne med at udligne.

Joselu sendte en flad aflevering ind foran mål, hvor Atléticos Felipe sendte den i eget mål med et hårdt indersidespark.

Da truede en selvforskyldt nedtur, men Suárez reddede dagen i slutfasen på indskiftede João Felix' fine oplæg.

Atlético Madrid er dermed oppe på 12 sejre i 15 kampe, der tilsammen har udløst 38 point.

