Suarez stadig rasende på Barcelona

Luis Suarez skiftede i forbindelse med sæsonstarten fra FC Barcelona til liga-konkurrenterne fra Atletico Madrid. Nu fortæller den angriberen fra Uruguay om skiftet, som langt fra virker til at være en rar oplevelse.

I et interview med Onda Cero fastslår Suarez, at han ikke føler, at Barcelona behandlede ham ordentligt i den sidste tid, han var i klubben.

I den periode fortalte den nye cheftræner Ronald Koeman ham, at han ikke længere var en del af klubbens planer.

I den forbindelse afviste Luis Suarez da også at sidde udenfor i opstarten, mens han ventede på at komme til en ny klub. Endvidere talte han ikke med den daværende klubpræsident Josep Maria Bartomeu over afskeden med klubben.

'Det gjorde mest ondt på mig'

- Det var hårdt på den måde, som de disrespekterede mig på. Men jeg ville gerne have at mine børn kunne se mig forlade klubben med hovedet højt. Da jeg skulle fortælle dem om skiftet var det svært. De er ældre og forstod, at der ville komme en ændring, siger Suarez og fortsætter:

- Der var nogle meget hårde øjeblikke omkring min vej ud fra Barcelona. Der var rygter, som senere blev bekræftet, og det gjorde mest ondt på mig.

Han husker da også, hvordan den hollandske træner gav ham beskeden.

- Koeman ringede til mig og fortalte, at jeg ikke indgik i planerne. Jeg accepterede beslutningen, men jeg fortalte ham, at jeg havde en kontrakt med klubben, og at klubben skulle klare det. Derefter blev jeg tilbudt at undlade at komme til opstarten, men jeg fortalte, at jeg havde en kontrakt, så jeg ville møde op.

Siden skiftet til Atletico har angriberen bevist, at han stadig er godt kørende, og holdet er placeret på førstepladsen i La Liga med ti point ned til Barcelona i øjeblikket.

