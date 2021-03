Sublimt Messi-show

Lionel Messi blev på flere måder hovedpersonen, da FC Barcelona med Martin Braithwaite på bænken i det meste af kampen pligtsejrede på hjemmebane med 4-1 over bundholdet Huesca.

Allerede da argentineren figurerede i Barcelonas startopstilling, var der lagt op til en Messi-aften.

Det var nemlig hans 767. optræden for klubben, og dermed tangerede han Xavi Hernandez' rekord for fleste kampe for Barcelona.

Og så var det kun naturligt, at Messi også spillemæssigt kom i fokus. Det skete allerede efter 12 minutter, da han tog et par gode træk uden for feltet og fænomenalt skruede bolden op i hjørnet via undersiden af overliggeren til 1-0.

Målet skulle dog blive overstrålet i det 35. minut. En håndfuld meter længere udefra tog Antoine Griezmann chancen og fandt samme målhjørne til 2-0-føring.

Barcelona dominerede første halvleg totalt og kunne have ført større ved pausen. Både Jordi Alba og Frenkie de Jong havde således afslutninger på træværket.

Messi stod for to flotte scoringer. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Men i stedet reducerede Rafa Mir på et ekstremt tvivlsomt straffespark i tillægstiden.

Barcelona gik derfor efter at øge føringen fra anden halvlegs start, og det gav mål efter syv minutter. Messi lagde bolden ind foran mål, hvor Oscar Mingueza hævede sig næsten en meter over alle andre og scorede med hovedet til 3-1.

Fem minutter senere burde Rafa Mir have reduceret igen, men på mærkværdig vis sendte han bolden over mål en halv meter fra stregen.

I kampens resterende del trak Barcelona tempoet ud for at cruise sejren hjem.

Med fem minutter tilbage blev Martin Braithwaite sat ind, men det var Messi, der slog sejren helt fast med endnu et flot langskud til 4-1.

Med sejren er Barcelona på andenpladsen nu kun fire point efter førerholdet, Atlético Madrid, mens Real er seks point efter lokalrivalen med 11 runder tilbage. Huesca er stadig sidst i La Liga.

