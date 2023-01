Superflugter i vital sejr

Efter at have tabt to af de seneste tre udekampe i La Liga fik Real Madrid hevet en vital sejr hjem i Bilbao sent søndag aften.

Udekampen mod Athletic blev vundet med 2-0. Dermed stod Real for presset, efter at Barcelona tidligere søndag havde slået Getafe med 1-0.

De to rivaler fører vanen tro La Liga an. Barcelona fører den med 44 point foran Real med 41.

Verdens bedste fodboldspiller i den forgangne sæson, Karim Benzema, blev som så ofte før tungen på vægtskålen for Real med sit mål til 1-0.

Benzema missede VM i Qatar for Frankrig, men efter sit comeback for Real har Ballon d'Or-vinderen vist stor skarphed med fem mål på mindre end tre uger til følge, og han fortsatte i Bilbao.

Efter seks minutter sendte han sit første missil afsted mod modstanderens mål, men bolden gik lige over.

Midtvejs i første halvleg var der til gengæld ingen tvivl. Benzema søgte en ballonbold i feltet, og med ryggen til mål helflugtede han bolden utageligt ind ved den ene stolpe. Et fremragende mål.

Det var en lige kamp, hvor hjemmeholdet godt kunne have fortjent et point for sine anstrengelser.

I begge halvlege havde Athletic gode muligheder. Ikke mindst i det sidste kvarter brændte det på foran Reals mål.

Efter 78 minutter var bolden endda i nettet bag keeper Thibaut Courtois, men scoringen blev annulleret for offside.

Kort efter dansede bolden foran Reals målstreg, men Bilbao kunne bare ikke få bolden ind.

I stedet øgede Real til 2-0 efter 90 minutter. Tyske Toni Kroos var netop sendt på banen, da han fra straffesparksfeltets bue scorede med et fladt spark.