Superstjerne får løn som en 16-årig

Han har været sæsonens åbenbaring hos Real Madrid og er en af verdens varmeste, offensive navne.

Men tallene på lønsedlen kan slet ikke følge med de fine tal fra banen, hvor Vinicius Junior lørdag sparkede Real Madrid til tops med to mål i 2-1 sejren over Elche.

Det var den 21-årige brasilianers syvende sæsonmål i La Liga og hans niende i alle turneringer, så Vinicius er kun snert overgået af sin rutinerede holdkammerat Karim Benzema.

I kulissen arbejder klubben da også allerede nu på at skrive en ny kontrakt i stedet for den, der udløber i 2025. Og det har sine årsager, fortæller angriberen til TNT Brazil i følge Marca.

- Min kontrakt er stadig den, jeg skrev under på som 16-årig, fortæller Vinicius Junior, der dengang blev købt fri for hele 45 millioner euro, 335 millioner kroner hos Flamengo.

- Jeg vil gerne blive her i lang tid, så jeg tager alt det med ro. Selvfølgelig vil jeg gerne forlænge, men pengene betyder mindre. Det vigtigste er tilfredsstillelsen ved at spille for verden bedste hold, lyder det med sikker sans for, hvad hans arbejdsgiver gerne vil høre.

Real Madrid, der bliver kædet sammen med store angribernavne som Kylian Mbappé og Erling Haaland, har måske også travlt, fordi brasilianerens værdi er steget støt i dette efterår.Derfor vil man formentlig gerne sikre sig, at hans kontrakt indeholder en frikøbsklausul af en vis størrelse.