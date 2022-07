Superstjerne i ferie-mareridt: Mistanke om forgiftning

Om en måneds tid ruller bolden atter i La Liga, og derfor kan spillerne stadig nyde tid væk fra grønsværen.

En af dem er Real Madrids midtbanedynamo Federico Valverde, men hans sommerferie bød på meget andet end sol og strand på ibiza i slutningen af juni.

I hvert fald hvis man skal tro hans bedre halvdel, Mino Bonino, der på sin Instagram-profil har delt en dårlig oplevelse fra middelhavsøen. Heriblandt tyveri og påstået forgiftning.

'Vi fik fortalt, at kokken kunne have forgiftet vores mad, så vi tog på hospitalet for at blive tjekket', skrev hun blandt andet i en story ifølge den spanske avis Marca.

Parret vågnede nemlig op en morgen og følte sig skidt tilpas, efter at de havde spist aftenen forinden, men de tests, de fik foretaget på hospitalet, viste ikke tegn på forgiftning. Hverken fra kokain, marijuana, ecstasy, amfetamin eller antidepressive stoffer.

Det slutter dog ikke her.

Samme dag fandt de deres tasker på værelset gennemrodet, og Boninos pung var tom.

Marca skriver, at der blev stjålet penge for op mod 75.000 kroner, og til sidst besluttede de sig for at rykke hen til andet hotel

Federico Valverde har spillet i Real Madrid siden 2018 og har udviklet sig til at blive en stor profil for 'Los Blancos'.

Sidste sæson kunne han løfte mesterskabspokalen sammen med resten af stjernerne.

