Superstjernen klar for Barcelona

Sergio Agüero får igen til opgave at sende forsvarsspillerne i La Liga på glatis.

Mandag skriver FC Barcelona på sin hjemmeside, at den nu tidligere Manchester City-angriber skifter til den spanske klub.

Agüero, hvis kontrakt med City udløber 30. juni, har lavet en aftale med Barcelona, der løber frem til udgangen af 2022/23-sæsonen.

Skulle en anden klub få lyst til at købe Agüero, har han en frikøbsklausul på 100 millioner euro (744 millioner kroner).

Den argentinske målmager vender som sagt tilbage til Spanien. Fra 2006 til 2011 spillede han for Atlético Madrid. Her nåede han at score 100 mål i 230 kampe, inden turen altså gik til England.

Her blev det til ti meget succesfulde år i Manchester-klubben. Agüero forlader således City som klubbens mest scorende spiller nogensinde og som den udlænding, der har scoret flest mål i Premier Leagues historie.

Det 32-årige angrebses nåede at vinde den engelske liga fem gange med City.

Første gang var i 2012, hvor Agüero - i sin første sæson i klubben - sparkede guldet til Manchester med en scoring dybt inde i tillægstiden i sæsonens sidste kamp mod Queens Park Rangers.

Agüero skifter formelt til FC Barcelona 1. juli, dagen efter hans kontrakt med Manchester City udløber.