Superstjerner tog røven på Graver

Det bliver ikke meget større i fodbold end at spille i Real Madrid.

'Kongeklubben' er historisk set og i nyere tid en af de mest vindende klubber i alle turneringer, de deltager i.

Derfor var det også med en smule ærefrygt, da den danske landsholdsspiller Thomas Gravesen i 2005 trådte ind i et madrilensk omklædningsrum, hvor han var omringet af spillere som Iker Casillas, Roberto Carlos og den brasilianske Ronaldo.

Det fortæller han i podcasten Graulund i Dybden.

Midtbanemakkeren David Beckham (venstre) hjalp Thomas Gravesen i hans første tid i klubben, fordi Beckham som en af de få kunne engelsk i den spansktalende klub. Foto: Lucy Nicholson/Ritzau Scanpix

- Da jeg sætter mig, er der ingen, der siger en lyd. Jeg sidder blandt superstjerner, og de sidder bare og kigger på mig. Jeg siger 'hello', og så bryder de bare ud i mega grin allesammen, fordi det var for at lave fis med mig, siger Gravesen i podcasten.

Den tidligere Vejle-stjerne indrømmer da også, at der plantede sig en vis tvivl om, hvem hans nye holdkammerater var for nogen efter den hændelse.

- Jeg blev lidt nervøs og tænkte 'hvad er det her for nogle drenge?', og så kom Luis Figo og Beckham hen, og de kunne engelsk, og så blev det super fint.

Thomas Gravesen nåede at spille en enkelt sæson for den spanske storklub, inden turen gik videre til skotske Celtic i 2006.

