De to bedste fodboldrækker i Spanien er nu suspenderet på ubestemt tid på grund af coronavirusudbruddet.

Det oplyser La Liga, der administrerer rækkerne, på sin hjemmeside.

Tidligere var ligaen kun suspenderet i to uger plus en ikke afholdt landskampspause og stod i princippet til at blive genoptaget i weekenden 4. og 5. april, men det har ændret sig nu.

- I overvågningskommissionen, der er nedsat af Det Spanske Fodboldforbund (RFEF) og La Liga, er der enighed om at suspendere de professionelle fodboldrækker, indtil myndighederne og Spaniens regering vurderer, at de kan genoptages uden en helbredsrisiko, skriver La Liga på sin hjemmeside.

Dermed følger La Liga op på lignende eksempler fra dansk og fransk fodbold, der også er sat på pause på ubestemt tid.

La Liga-chef Javier Tebas vurderede i sidste uge, ifølge avisen Marca, at man skal frem til midten af maj, før der igen er gang i de europæiske ligaer.

- Det er den tidsramme, vi har sat. Midten af maj. Så håber jeg, at vi er i gang igen med fodboldligaerne i Europa, sagde han.

Han slog dog samtidig fast, at sikkerhedshensyn altid kommer i første række.

- Når vi begynder igen, er det op til myndighederne i hvert enkelt land at bestemme. Hvis de kan garantere, at det er sikkert, så spiller vi. Hvis ikke, så spiller vi ikke, lød det fra Javier Tebas.

Ved afbrydelsen var der afviklet 27 ud af de planlagte 38 spillerunder i den bedste spanske fodboldrække.

