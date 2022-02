Suverænt målshow

Franskmanden Ousmane Dembélé har været udskældt i FC Barcelona, efter at han har nægtet at forlænge sin kontrakt med klubben, men søndag aften fik han noget mere anerkendelse fra klubbens fans.

For efter flittigt at have buhet og piftet måtte de pludselig juble over Dembélé, der scorede et mål og lagde op til to andre i Barcelonas 4-0-sejr over Athletic Bilbao i La Liga.

Det var første gang i sæsonen, at han kom på måltavlen i La Liga. Scoringen glædede både franskmanden og holdkammeraterne, der hurtigt var klar til at lykønske deres til tider udskældte kollega.

I første halvleg havde Pierre-Emerick Aubameyang gjort det til 1-0, da han fulgte op på en ripost. Det var hans femte mål i de seneste tre kampe.

Midtvejs i anden halvleg kom Ousmane Dembélé så på banen, og han gjorde sig hurtigt positivt bemærket.

Seks minutter efter sin indskiftning drev han bolden ind i feltet og tog et træk ned i en spids vinkel, før han kanonerede bolden i nettaget.

Den hurtige og teknisk stærke franskmand satte trumf på sit gode indhop i slutfasen, da han først lagde op til Luuk de Jongs 3-0-mål og siden Memphis Depays 4-0-målet.

Her banker Ousmane Dembélé til bolden, der siden gik op i nettaget. Foto: Pau Barrena/Ritzau Scanpix

Barcelona har nu vundet fire af de fem seneste ligakampe og ligger på rækkens fjerdeplads.

Der blev spillet tre andre kampe i La Liga søndag.

Den mest betydningsfulde af dem var lokalopgøret mellem Sevilla og Real Betis, der er rækkens nummer to og tre. Den duel vandt Thomas Delaneys Sevilla med 2-1.

Danskeren spillede hele kampen, og han kunne se holdkammeraterne Ivan Rakitic og Munir El Haddadi bringe Sevilla på 1-0 og 2-0 inden pausen, før Sergio Canales reducerede i tillægstiden.

Sevilla har nu otte point ned til Betis på tredjepladsen og seks point op til Real Madrid på førstepladsen inden de sidste 12 spillerunder.

Længere nede i tabellen finder man Villarreal, som vandt 5-1 hjemme over Espanyol. Den 19-årige kantspiller Yeremi Pino lavede hele fire af sit holds mål.

I San Sebastian vandt hjemmeholdet Real Sociedad med 1-0 over Osasuna.

