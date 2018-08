Svarer Real Madrid igen: Han koster 895 millioner

Helt lovligt: Sådan kan du se Messi og Ronaldo spille - gratis

Navne som Robert Lewandowski og Mauro Icardi har været nævnt, men de seneste rygter går på, at Real Madrid ønsker at hente den 27-årige spanske landsholdsangriber Rodrigo i Valencia

- Jeg er ikke i kontakt med Real Madrid, men hvis de byder 120 millioner euro (895 millioner kroner, red), der er frikøbsklausulen, så er der intet, vi kan gøre, siger Valencia-direktør Mateu Alemany ifølge goal.com.

- Men Rodrigo er meget vigtig for os, og vi ønsker, at han bliver, siger Alemany.

Det taler for en eventuel handel, at den nye Real Madrid-træner Julen Lopetegui kommer fra jobbet som spansk landstræner, hvor han var meget glad for Rodrigo, og de to kender desuden hinanden fra tiden på U21-landsholdet, som Lopetegui tidligere har trænet.

Rodrigo åbnede den spanske sæson mandag med at score Valencias udlignende mål mod Atlético Madrid, mens det i sidste sæson blev til 16 liga-mål.

Angriberen er nu blevet 27 år, men var som ungdomsspiller faktisk forbi Real Madrid, hvor han også spillede sine første senior-år uden at nå andet end klubbens B-hold. Siden har han været forbi Benfica og Bolton, inden han for alvor er blomstret op i Valencia.

Hos den - ganske vist - catalanske sportsavis Sport fortæller man, at Real Madrid i stedet fir Rodrigo kastet sig over Celtas Iago Aspas. Han skulle have en frikøbsklausul på blot 300 millioner kroner.

Og Real Madrid er formentlig nødt til at hente en angriber inden transfervinduets lukning fredag 31. august. Sidste sommer blev Alvaro Morata ikke erstattet, og med Cristiano Ronaldo væk også, så er tidligere så udskældte Karim Benzema i realiteten eneste spidsangriber, mens skadesplagede Gareth Bale og Marco Asensio bidrager i front.

Bliver Benzema skadet, hvem skal så spille i front. Borja Mayoral sad på bænken i den første liga-kamp uden at komme ind, ligesom den nyindkøbte brasilianer Vinicius Junior heller ikke gjorde det. Og han er endda netop rykket ned i B-truppen.

Tidligere på ugen kom det frem, at Real Madrid på rygteplan også stadig arbejder med muligheden for at hente et endnu større navn til klubbens angreb, og det kan du læse mere om lige her.

