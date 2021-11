Svensk legende bekræfter: Færdig i Barcelona

Ronald Koeman blev torsdag fyret som cheftræner for FC Barcelona, og også klubbens svenske assistent er færdig i klubben.

I en sms til Aftonbladet bekræfter Henrik Larsson, at han er fortid hos catalonierne.

- Jeg er færdig her, og jeg synes selvfølgelig, det er ærgerligt. Men sådan er det i den her branche. Jeg har ikke meget mere at sige, skriver han til det svenske medie.

Hollandske Koeman blev fyret efter nederlaget på 0-1 til Rayo Vallecano i La Liga. Det stod også hurtigt klart, at assistenten Alfred Schreuder var færdig i klubben, men der var tvivl om Larssons fremtid.

50-årige Larsson spillede fra 2004 til 2006 i FC Barcelona.

Svenskeren var også forbi klubber som Celtic og Manchester United, før han afsluttede sin aktive karriere i Helsingborg i 2009.

Det blev også til 104 kampe og 37 mål for det svenske A-landshold.

Efter karrierestoppet blev han cheftræner for klubberne Landskrona, Falkenberg og Helsingborg, før Koeman sidste år hev den tidligere målsluger til Barcelona.

Barcelona har fået en skidt start på sæsonen med 16 point i 11 kampe, og det rækker til en placering som nummer ni i den bedste spanske række.

Sergi Barjuan har foreløbig overtaget træneransvaret i den spanske storklub.