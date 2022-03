Sviner Barca-boss: Mangel på respekt

Ronald Koeman blev i oktober fyret i FC Barcelona, og den hollandske træner har nu valgt at lange ud efter klubbens præsident, Joan Laporta.

I et interview med den hollandske avis Algemeen Dagblad har Koeman således fortalt, at det tog 'et minut, måske halvandet' for Laporta at fyre ham, da FC Barcelona fløj hjem fra nederlaget mod Rayo Vallecano.

- Hvis de virkelig følte, at jeg var en Barcelona-legende, så burde de have behandlet mig anderledes. Denne manglende respekt sårede mig også i et stykke tid, lyder det således, ifølge Voetbal Primeur, fra Ronald Koeman i interviewet.

Ronald Koeman blev ansat i FC Barcelona i sommeren 2020, da Josep Maria Bartomeu var klubpræsident. I marts 2021 tiltrådte Joan Laporta så som ny præsident, og ifølge Ronald Koeman var hans skæbne mere eller mindre forseglet, da Laporta trådte til.

- Jeg ville ikke forlade det hollandske landshold for sådan en usikker, kortsigtet mulighed, så det blev to år. Men Laporta ønskede at komme af med mig med det samme, fordi jeg ikke var blevet ansat af ham. Og han sagde til mig tusindvis af gange, at han ikke ville ansætte Xavi som sin træner, fordi han manglede erfaringen. Men han havde brug for et skjold. En person, han kunne gemme sig bag.

FC Barcelona sagde i sommer farvel til Lionel Messi, men catalanerne fandt alligevel 410 millioner kroner til at hente Ferran Torres i januar, hvor man også hentede Pierre-Emerick Aubameyang og Adama Traoré.

- Enhver træner har brug for tid og tålmodighed ovenfra. Det har Xavi fået. Også forstærkninger. Han har fået tre angribere. Det kunne jeg også godt have tænkt mig. Hør her, jeg var bare ikke Laportas træner, længere er den ikke. Fra det første øjeblik, jeg mødte ham, efter at han vandt præsidentvalget, havde jeg den følelse. Vi klikkede ikke. Den nødvendige støtte ovenfra var der ikke, lyder det fra Ronald Koeman.

Efter ansættelsen af Xavi Hernández har resultaterne forbedret sig markant for FC Barcelona, der har vundet fem ud af klubbens seneste syv kampe. I samme periode har catalanerne scoret hele 20 mål.