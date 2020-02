Sviner Barcelona til: - En klub af klovne

Det har været en frygtelig uge i Barcelona.

Uden for banen er sportsdirektør Eric Abidal og stjernen Lionel Messi på kollisionskurs efter et kontroversielt interview, og på banen røg de ud af pokalturneringen efter nederlag til Athletic Bilbao.

Den slags får alarmklokkerne til at ringe på Camp Nou, og ifølge en af klubbens tidligere spillere stikker problemer i Barça dybere end som så.

Den tidligere franske verdensmester Christophe Dugarry er hård i sin kritik af FC Barcelona, som han kalder en klovneklub.

- De køber Coutinho, Dembélé… De køber spillere og sælger dem så igen. Man får et indtryk af, at der ikke er noget projekt i denne klub. I hvert eneste transfervindue er der et problem.

- De har rekrutteret meget dårligt siden Xavis og Iniestas afgang. De har brugt mange penge, men det er en klub af klovne, siger Dugarry til franske RMC Sport.

Dugarry var i 1998 med til at blive verdensmester med Frankrig. Foto: Reuters Photographer / Reuter / Ritzau Scanpix

Dugarry havde en kort periode som spiller i den spanske storklub i sæsonen 1997/98 og har efter sin karriere været kendt som en debattør, der ikke pakker sine meninger ind.

Han er skuffet over FC Barcelona og mener, at klubben har et dårligt image på grund af mange mærkelige valg.

- Det er alt for mange personer, som ikke har elegancen og klassen, som der burde være i en klub på det niveau.

- Det er virkelig en klub uden klasse, siger Dugarry.

FC Barcelona fyrede midt i januar træner Erneste Valverde, og hans afløser, Quique Setien, har haft en problematisk start som Barça-træner.

Selvom behovet er stort, lykkedes ikke at hente en angriber i transfervinduet, og de røg torsdag ud af pokalen, da Athletic Bilbao med en scoring i tillægstiden vandt 1-0.

I ligaen er FC Barcelona tre point efter Real Madrid. De møder søndag Betis på udebane.

Kaos i Barcelona: Smutter Messi?

Se også: Makienoks mareridt - udvist efter syv minutter

Se også: Voldsom anklage: Avis deltog i angreb på United-boss