Syv personer straffet efter racisme mod Real-stjerne

Spanien har straffet syv personer, der har udsat Real Madrid-spilleren Vinicius Junior for racisme.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Dommen blev afsagt mandag aften af en statslig kommission mod vold, racisme, xenofobi og intolerance inden for sporten.

Det drejer sig om to særskilte sager om racisme rettet mod den brasilianske angriber, hvoraf den ene trak store overskrifter for to uger siden efter en kamp mellem Real Madrid og Valencia.

Midt under opgøret pegede Vinicius Junior ud på tilskuerpladserne på en eller flere personer, der havde gestikuleret et eller andet til ham.

Få dage senere blev tre personer anholdt, og de er mandag blevet idømt en bøde på 5000 euro (37.000 kroner). Samtidig er de blevet udelukket fra at komme til sportsbegivenheder i et år.

Den anden sag omhandler en oppustelig sort dukke, der blev hængt ud fra en motorvejsbro i Spaniens hovedstad i januar forud for en kamp mellem Real Madrid og lokalrivalen Atlético Madrid. Dukken var iført Vinicius trøjenummer.

For to uger siden blev fire personer anholdt i dukkesagen, og de har hver især fået en bøde på 60.001 euro (447.000 kroner). Samtidig har de fået forbud mod at vise sig til sportsbegivenheder i to år.