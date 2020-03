Tabte El Clásico - men Braithwaite 'giver håb'

Se også: Skuffet Braithwaite: Forventede at vinde

Efter en forrygende debut mod Eibar kom Martin Braithwaite ned på jorden igen i forbindelse med søndagens 0-2-nederlag ude mod Real Madrid.

Braithwaite kom på banen i 69. minut ved stillingen 0-0, og dagen derpå er der blandede vurderinger af danskerens indsats.

- I sin første aktion efterlod danskeren Marcelo siddende og tvang Courtois til at vise sig frem på Barcelonas bedste chance i anden halvleg.

- Men i det efterfølgende angreb måtte Braithwaite selv ned for at støtte i forsvaret, klarede det dårligt og efterlod en motorvej til Vinicius, der kunne score, lyder det i den lokale sportsavis El Mundo Deportivo, hvor Joan Poqui analyserer kampen.

Santi Nolla fra samme avis kigger også på Braithwaite.

- Indskiftningen af danskeren i stedet for Vidal var også en risikobeslutning, for med chileneren var der mere fysik og defensiv styrke, skriver han.

Edu Polo, også fra El Mundo Deportivo, peger på, at Barcelonas indskiftning af Braithwaite viste, at man gik efter at vinde kampen, mens Angel Perez har skrevet en hel artikel kun vinklet på Braithwaite.

Martin Braithwaite rammer overskrifterne. Screesnhot: El Mundo Deportivo

- Han kom og var næsten afgørende. På bare 30 sekunder havde han sin første chance og bankede på mål, men Courtois reddede, så den ikke gik ind. Ingen tvivl om, at det var en elektrisk debut.

- Han var dog også en negativ hovedperson i Vinicius' mål, da han ikke gjorde det så godt i opdækningen, lyder det.

Andre peger på, at det i virkeligheden var backen Nelson Semedo, der fejlede mest ved 1-0-målet.

Braithwaite i aktion. Foto: GABRIEL BOUYS/Ritzau Scanpix

Hos den anden sportsavis i Barcelona, Sport, har danskeren også fået en karakter, selvom han kun var lidt mere end 20 minutter på banen.

Braithwaite scorer et 7-tal og bliver dermed kun overgået af Gerard Pique, Marc-Andre ter Stegen og Nelson Semedo, der alle vurderes til otte, mens flere spillere må nøjes med et 6-tal, og Ivan Rakitic er helt nede på et 5-tal.

- Så snart han kom ind afsluttede han mod Courtois, der reddede. Ren dybdeløb, lyder ordene om danskeren.

Fra samme avis pointerer Lluís Miguelsanz, at Braithwaite viser 'detaljer, der giver håb'.

I tv-højdepunkterne fra kampen skriver Sport, at 'Braithwaite revolutionerede angrebet, men mødte også Courtois'.

Tilbage står dog også, at danskeren ikke så helt god ud ved 1-0-målet.

- Arturo Vidal mistede mange bolde. Træneren opdagede det og satte Braithwaite ind. Og snart var han hovedpersonen.

- I sin første aktion viste han sig frem på højrefløj, men danskeren kunne imidlertid også ses på billedet ved Real Madrids første mål.

- Vinicius tog Semedos ryg, og Braithwaite kom ikke til hjælp, lyder vurderingen, fra Albert Roge fra Sport.

Selv i Madrid-aviserne er Braithwaite bemærket. Foto: JAVIER SORIANO/Ritzau Scanpix

Hos Madrid-avisen AS er der mest rosende ord til Braithwaite.

- Han kom på banen som et frisk pust og havde en stor chance for at ordne Courtois. Det er tydeligt, at danskeren skal lave store ting på dette hold, lyder det.

Alfredo Relano fra samme avis bemærkede også danskeren.

- Braithwaite skabte panik i sine to første aktioner, men det første også til mål fra Vinicius, lyder det.

Barcelona-træner Quique Setien blev også spurgt, hvorfor han brugte Vidal fra start frem for Braithwaite.

- Fordi Vidal giver giver os mere kontrol og defensivt arbejde. Han hjælper os i områderne omkring Semedo og Messi.

- Det er sandt, at Braithwaites trussel kan komme fra flere pladser, og vi vidste, at der ville komme flere rum, som kampen skred frem.

- I situationen foretrak vi, at vi havde mere kontrol i starten af kampen i stedet for at tage risici, siger Setien til AS.

Barcelona ligger med 12 kampe tilbage nu et enkelt point efter Real Madrid.

