Tæt på i Messis rekordkamp

Lionel Messi scorede sit mål nummer 643 for Barcelona og tangerer Pelés rekord for flest mål i samme klub - Martin Braithwaite millimeter fra sejrsmål

Lionel Messi er nu oppe på 643 mål for FC Barcelona. Dermed tangerede han legenden Pelés rekord for flest scorede mål for en og samme klub. Pelé satte sin rekord, da han spillede for den brasilianske klub Santos.

Messi kom på 643 scoringer, da han scorede med hovedet, efter at han i samme angreb havde misbrugt et straffespark i hjemmekampen mod Valencia, der sluttede 2-2.

Lionel Messi fik scoret Barcelonas første mål og tangerede dermed Pelés rekord. Foto: Lluis Gene/AFP/Ritzau Scanpix

Barcelona er nu på femtepladsen med 21 point for 13 kampe. Valencia ligger nummer 12 med 15 point.

Martin Braithwaite spillede hele kampen for Barcelona og spillede endda direkte over for landsmanden Daniel Wass, der var højreback for Valencia.

Barcelona sad tungt på boldbesiddelsen, men holdet skabte stort set intet i første halvleg over for den defensivt orienterede modstander.

Hjemmeholdet spillede for langsomt og idéløst, og Valencia kom til langt større chancer i de første 45 minutter.

Carlos Soler havde netop brændt en stor chance, da forsvareren Mouctar Diakhaby på sin 23-års fødselsdag fik tid og plads til at heade Valencia i front efter et hjørnespark, da der var spillet en halv time.

Valencia var kort før pausen tæt på 2-0, men Barcelona gik i modangreb, hvor Antoine Griezmann skaffede et straffespark.

Messis forsøg blev reddet helt ude ved stolpen, men bolden blev sendt tilbage ind foran mål, hvor Messi headede udligningen ind.

Daniel Wass spillede en fin kamp for Valencia, der kom fra Camp Nou med et enkelt point. Foto: Lluis Gene/AFP/Ritzau Scanpix

I anden halvleg kom Barcelona til langt større chancer, og efter seks minutter scorede den uruguayanske forsvarsspiller Ronald Araujo akrobatisk til 2-1.

Kort efter var Martin Braithwaite tæt på at score til 3-1, men danskerens hovedstød blev reddet af en målmandsrefleks på stregen.

Barcelona var faktisk i sin bedste periode af kampen, da Valencia så slog til og udlignede til 2-2 midtvejs. Maximiliano Gomez pressede sig foran sin oppasser og udlignede.

Barcelona pressede på for sejrsmålet i kampens sidste del, men måtte skuffende nøjes med et point.

Tidligere lørdag sejrede førerholdet fra Atlético Madrid på hjemmebane med 3-1 over Elche.

Luis Suarez sørgede for kampens to første mål og scorede dermed sine mål nummer 150 og 151 i sin kamp nummer 200 i La Liga.

Elche fik siden reduceret og skabt spænding midtvejs i anden halvleg, men Diego Costa slog sejren fast på et straffespark med ti minutter tilbage.

Atlético har på førstepladsen 29 point for 12 kampe, mens Real Sociedad og Real Madrid følger efter med hver 26 point for henholdsvis 14 og 13 kampe.