Tager Braithwaite med i hård sviner

Et tidligere Barcelona-talent raser over, at klubben sender det ene Barcelona-talent efter det andet væk og i stedet henter spillere som Martin Braithwaite

Modsat forventningerne blandt utallige spanske medier så er Martin Braithwaite stadig at finde i Barcelonas trup, og han var også blandt de 23 navne, der lørdag spillede klubbens traditionelle Joan Gamper Trophy-kamp, der er en sidste optakt til sæsonen. Men helt populær er danskerens tilstedeværelse ikke hos alle.

Med i lørdagens trup var nemlig ikke den 21-årige midtbanespiller Riqui Puig fra talentakademiet La Masia. Den nye træner Ronald Koeman har vejet den 169 centimeter lave spiller for let og vil sende ham væk fra klubben, og det gør ondt på den tidligere Barcelona-spiller Marc Crosas at se det ene talent fra La Masia efter det andet forsvinde i en tid, hvor der i forvejen er stor uro.

- Det, der tog mange år at bygge, er blevet ødelagt på få måneder. Det vil tage lang tid, før der igen er noget genkendeligt i klubben, skriver han til sine mere end 270.000 følgere.

Sidste sæson var historisk dårlig for klubben, og den tidligere Barcelona-spiller er bestemt heller ikke glad for, at danske Braithwaite bliver foretrukket.

- Det handler ikke kun om Riqui. Det er også valget af Firpo i stedet for Cucurella. Og Braithwaite i stedet for Carles Pérez. Og mange flere indtil den økonomiske ruin. Det handler om prioriteter, skriver Crosas i en udmelding, der bliver både retweetet og liket i stort omfang.

Braithwaite i aktion i en testkamp mod Girona. Foto: ALBERT GEA/Ritzau Scanpix

32-årige Crosas er selv vokset op på La Masia, men på trods af ni U-landskampe for Spanien og 52 kampe for Barcelonas reservehold blev det aldrig til debut på førsteholdet, inden han i 2008 tog videre til først Lyon, siden Celtic og dernæst klubber i Rusland og Mexico, inden afslutningen på karrieren på Tenerife.

I januar så han hjerteklubben smide wingtalentet Carlés Pérez - også fra La Masia - til Roma efter 11 kampe for Barcelonas førstehold og 19 kampe på de spanske U-landshold, og det er altså ham, som Crosas gerne havde set spille i stedet for Braithwaite.

På samme måde har man i år sendt Marc Cucurella - også fra La Masia - videre til Getafe, mens man har hentet 24-årige Firpo Junior fra Real Betis til den venstreback, hvor den to år yngre Cucurella ellers havde 38 U-landskampe.

Barcelonas store trup til lørdagens kamp - uden Riqui Puig



Der er lidt Michael Laudrup over ham Riqui, er der ikke?. Foto: Ritzau Scanpix

Men nu er han røget på tribunen. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Den lille Riqui Puig, der fik bægeret til at flyde endeligt over for Crosas, har spillet 56 B-kampe og 13 A-kampe for Barcelona, men ifølge træner Ronald Koeman er det heller ikke endegyldigt slut for ham.

- Det passer ikke, at han ikke er i vores planer. Jeg taler med de unge spillere, og de er nødt til at spille, og det kan de ikke.

- Jeg har fortalt ham og Alena og Pedri, at det er svært lige nu, fordi der er meget konkurrence.

- Jeg har fortalt Riqui Puig, at hans fremtid er her, men det afhænger af ham som spiller. Som 20-årig skal man spille for ikke at gå i stå, og jeg har anbefalet ham at blive lejet ud, siger Koeman ifølge spanske medier.

Barcelona har denne sommer fået Philippe Coutinho tilbage fra et lejeophold i Bayern München, og i lørdagens Joan Gamper Trophy blev han kåret til kampens spiller, mens der også var debut til bosniske Miralem Pjanic i 1-0-sejren mod Elche.

Antoine Griezmann blev matchvinder, mens Martin Braithwaite så hele kampen fra bænken. Først næste søndag indleder Barcelona ligaen med en hjemmekamp mod Villarreal.

