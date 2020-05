Taget til nåde

Den danske landsholdsspiller Pione Sisto er tilbage på træningsbanen i sin spanske klub, Celta Vigo, efter at have været fraværende på det seneste af ukendte årsager.

Det skriver den spanske avis La Voz de Galicia, der har publiceret billeder af Sisto fra tirsdagens træning.

For fire dage siden fortalte cheftræner Óscar Garcia til samme medie, at den 25-årige dansker for øjeblikket ikke trænede med holdkammeraterne. Han kom dog ikke ind på årsagen til Sistos fravær i den fælles træning.

- Han er en spiller, som jeg gerne vil have med til træning i lighed med de andre, men det kan ikke være sådan, sagde Celta-træneren ifølge La Voz de Galicia.

Sisto har fået stor omtale i spanske fodboldmedier under coronapausen.

Ifølge det spanske sportsmedie AS rejste Pione Sisto således til Danmark uden at informere Celta Vigo under coronanedlukningen i Spanien.

AS berettede, at danskeren forlod byen Vigo efter at have været i karantæne i 14 dage i forbindelse med coronasituationen.

Angiveligt gav Sisto først klubben besked, efter at han havde forladt Vigo og var på vej til Danmark.

Flere spanske medier skrev i den forgangne weekend, at det kostede Sisto en bøde på et beløb svarende til omkring 450.000 kroner.

Sisto gjorde sig også upopulær i klubben i slutningen af januar, da han ikke lagde skjul på sin utilfredshed i forbindelse med en udskiftning i et ligaopgør.

Det er endnu uvist, hvornår den spanske Primera Division kan genstarte efter coronapausen. Med 11 runder tilbage ligger Celta fjerdesidst, bare et point over nedrykningsstregen.