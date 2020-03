Taknemmelige Braithwaite: - Messi hjælper mig

Martin Braithwaite lavede, set med danske øjne, det mest opsigtvækkende skifte, efter vinterens transfervindue smækkede i. FC Barcelona fik dispensation til at hente en spiller mere, da de var hårdt plaget af skadet. Valget faldt på danske Martin Braithwaite.

Siden har den arbejdsomme angriber kæmpet for at falde så godt til som muligt i den catalanske storklub. Det åbner han mere op for i dette interview med Barca-avisen Mundo Deportivo.

Martin Braithwaites Barcelona karriere er startet som lyn og torden. Med et oplæg i første kamp mod Eibar, og med 20 minutter i et af verdens største opgør el clásico.

Ikke overraskende, har vestjyden haft en fantastisk første tid hos fodboldmastodonten.

- Det har været en fantastisk begyndelse. Det er en fantastisk klub, der trods sin storhed er en familieklub. Alle hjælper hinanden, og der er god energi, der hjælper alle med at være positive, fortæller danskeren om sin start i klubben til Mundo Deportivo.

Barcelona chokerede fodboldeuropa ved at underskrive med den ukendte, i hvert fald på allerhøjeste niveau, dansker, der tog skridtet fra nedrykningstruede Leganes, til at kæmpe med om titler hos mægtige Barcelona.

Martin Braithwaite fortæller i interviewet med Mundo Deportivo lidt om den store forskel mellem top og bund i La Liga.

- Der er selvfølgelig stor forskel. Kvaliteten på spillerne foreksempel. Også spillestilen er meget anderledes. Hos Leganes skulle vi stå godt defensivt, hvor vi her altid har bolden, og skal sørge for at holde tempo i spillet, fortæller Martin Braithwaite, der mener, at han er godt med på spillestilen og er ved at falde godt i hak med sine nye stjernemedspillere.

- Jeg ser videoer derhjemme for at få en bedre forståelse af holdet og mine medspillere. Hvordan de spiller bolden og hvilke positioner de tager på banen, fortæller landsholdsangriberen til den catalanske avis.

Martin Braithwaite blev præsenteret foran pressen på Camp Nou 20. Februar 2020. Foto: Tariq Mikkel Khan

Messi opmærksom på at hjælpe

Martin Braithwaites skifte til Barcelona har medført et voldsomt katalog af holdkammerater.

Heriblandt er en af verdens absolut bedste fodboldspillere de sidste ti år Lionel Messi.

Verdens bedste argentiner har da også været med til at få danskeren til at føle sig velkommen og til at falde ind på holdet.

- Han er en fantastisk fyr. Han er opmærksom på at hjælpe alle spillere på holdet. Han har hjulpet mig med at blive introduceret til holdet, både på og uden for banen. Han er bare fantastisk, fortæller vestjyden om sin nye holdkammerat.

I hans første opgør for Barcelona blev det til et oplæg fra danskeren, som lige netop Lionel Messi endte med at udnytte.

Danskeren ser frem til sit første mål for den catalanske storklub, fortæller han til Mundo Deportivo.

- Jeg vil nyde mit første mål på Camp Nou sammen med fansene. Jeg har ikke overvejet en jubelscene. Fodbold er følelser, og jeg vil lade mig styre af mine følelser og lade mig selv nyde øjeblikket uden en plan for min jubelscene, fortæller Martin Braithwaite.

Barcelona og Martin Braithwaite tager lørdag aften kl. 18.30 imod Real Sociedad på Camp Nou. Her kan danskeren få mulighed for at score sit første mål, når de tager imod ligaens nummer seks.

Martin Braithwaite i selskab med Jordi Alba og Ivan Rakitic på træningsbanen. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Drama efter El Clasico: Omklædningsrum smadret

Se også: 'Han overstråler Messi'

Dødsfald kostede superstjernen: Sådan lever han i dag