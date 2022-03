Taler han om dansk stjerne?

FC Barcelonas præsident Joan Laporta udtalte i et stort interview, at Barcelona henter mindt fire nye forstærkninger. En af dem kunne være Andreas Christensen, der har været kraftigt rygtet til klubben

'AC' til Barcelona?

Der er intet, der er officielt bekræftet, men rygterne omkring et skifte til de spanske giganter bliver ved med at florere i de engelske og spanske medier.

Senest er det FC Barcelonas præsident Joan Laporta, der har været ude og puste til rygterne.

I et stort interview med avisen Mundo Deportivo fortæller den karismatiske catalonier, at Barcelona kommer til at hente minimum fire spillere til sommer.

'Vi vil gennemføre mindst fire nyindkøb, som skal styrke angrebet, midtbanen og forsvaret,' sagde Laporta i interviewet.

Udtalelsen fik med det samme den anerkendte transferjournalist Fabrizio Romano til at skrive et opslag på Twitter, hvor han nævner danske Andreas Christensen.

Her skriver den italienske journalist, at der allerede er lavet en mundtlig aftale med netop Andreas Christensen.

Man kan derfor forestille sig, at den defensive forstærkning som Joan Laporta snakker om i interviewet kunne være den danske Andreas Christensen.

Meget tyder på, at Andreas Christensens fremtid er hos FC Barcelona. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Ud over den 25-årige Chelsea-forsvar bliver AC Milans ivorianske midtbanestjerne Franck Kessie også nævnt som en spiller, der allerede har en aftale på plads med FC Barcelona.

Den catalanske storklub virker derfor allerede til at have begyndt oprustningen af truppen til den kommende sæson.

