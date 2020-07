Taler om grotesk situation

- Han er formentlig ikke købt for at sidde på bænken.

Sådan lyder den umiddelbare vurdering af Real Madrid-stjernen Gareth Bales deroute i Real Madrid fra hans tyske holdkammerat Toni Kroos.

Det sker i et interview i den tyske podcast 'Lauschangriff Endlich was mit Sport', som den spanske sportsavis Marca refererer til.

Sagaen om Gareth Bales deroute i Real Madrid skal måske findes helt tilbage til sidste sommer, hvor et skifte til kinesisk fodbold og Jiangsu Suning gik i vasken.

Efter det mislykkedes skifte forsøgte Real Madrid franske træner Zinedine Zidane at råde bod på situationen, men det varede ikke længe, før det hele eksploderede i hænderne på franskmanden.

Bale har siden genstarten på La Liga spillet bare 10 procent af den tilgængelige spilletid, og flere gange er han set gøre sig munter på udskiftningsbænken.

En opførsel som bliver set som manglende respekt over for klubben af flere iagttagere.

- Der er ingen grund til at lade som, at det ikke påvirker os, forklarede Kroos og uddybede:

- Selvfølgelig købte klubben ham ikke for at bænke ham, eller nærmest ikke bruge ham som det sker nu. Jeg tror, han ville forlade klubben sidste sommer, og det gik klubben med til, men så ombestemte de sig. Jeg ved ikke, om han stadig er sur over det eller. Det er en vanskeligt situation.

Det til trods forsøgte Toni Kroos også at nedspille situationen en smule.

- Det er ikke så slemt, som det måske ser ud. Alt er godt blandt spillerne. Jeg har kendt Gareth gennem seks år, og vi har vundet mange trofæer sammen.

Toni Kroos og Gareth Bale fejrer en scoring, mens alt var fryd og gammen i den spanske storklub. Foto: LALO R. VILLAR/Ritzau Scanpix

