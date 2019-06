Taler over sig: Afslører stjernens nye klub

Sidste sommer afviste Antoine Griemznn at skifte til Barcelona og gjorde i stedet et stort nummer ud af, at han blev hængende i Atlético Madrid.

Denne sommer er det så en kendsgerning, at Griezmann forlader hovedstadsklubben, men endnu er det ikke offentliggjort, hvor han skal hen.

Nu fortæller Atlético Madrids direktør Gil Marin imidlertid, hvor den franske angriber skal hen.

- Jeg er meget tydelig omkring, hvor han kommer til at spille. Det har stået klart siden marts, at det er i Barcelona, lyder det fra Gil Marín til den spanske avis, Sport.

Griezmann har lige været samlet med det franske landshold. Fotos: ALBERT GEA/JACQUES DEMARTHON/Ritzau Scanpix

Forud for weekendens landskamp mod Tyrkiet var Griezmann også ude og fortælle om sin fremtid. Uden dog at sætte navn på sin næste klub.

- Jeg ved, hvor jeg spiller næste sæson. Jeg ved også, hvor jeg spiller om syv år … i Miami, sagde Griezmann til fransk tv.

Midt i maj bekræftede Barcelona-træner Erneste Valverde, at man gerne vil have Griezmann, men han slog fast, at et skifte ikke kom til at ske inden Copa del Rey-finalen 26. maj.- Det er korrekt, at der er kontakt omkring denne aftale, og den er undervejs, sagde Valverde dengang.

Og få dage forinden var Manchester City-manager Pep Guardiola også ude og kommentere på franskmanden.

- Folk i Barcelona behøver ikke bekymre sig. Vi køber ikke Griezmann, for vi har ikke råd til det, sagde Guardiola.

Antoine Griezmann har en frikøbsklausul på 920 millioner kroner, så det bliver ikke helt billigt at hente ny legekammerat til Barcelona. Tidligere på aftenen præsenterede Real Madrid ny spiller - klubbens fjerde nyindkøb denne sommer, som du kan læse lige her.

