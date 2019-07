Taler ud om chok-kur: - Ingen kunne løse det for mig

Da Pione Sisto gik på ferie, var der fire spillere med dansk pas i Celta Vigo, der akkurat reddede livet i den bedste spanske række, men både Andrew Hjulsager og Mathias Jensen har brugt sommerpausen på at skifte klub, og dermed er det kun Sisto og Emre Mor, der er tilbage på det spanske hold. Sidstnævnte er dog også på vej ud af døren.

Det efterlader den tidligere FC Midtjylland-spiller, der havde en yderst turbulent sæson, hvor han døjede med skader, dårlig form og havde et forår, der formentlig har givet anledning til bekymringer hos personer tæt på Sisto.

Dels lavede han nogle lidt underlige opslag på det sociale medie Instagram, hvor han skrev om at være Danmarks mest hadede person, dels startede han en diæt, hvor han kun ville spise frugt i 21 dage. En diæt, han angiveligt hoppede fra efter syv dage, og som han i øvrigt heller ikke havde vendt med klubben.

Nu forklarer den danske spiller sig til det spanske medie La Voz de Galicia.

- Der var aldrig nogen, der spurgte mig om det (frugt-diæten, red.), så det her er første gang, jeg kan give min version. Ingen ved, hvad jeg har gjort, for ingen har talt med mig. Folk taler uden at vide noget, og det er det rigtige problem. Jeg lader folk sige deres mening, og hvad de vil. Jeg gør, hvad jeg gør for mig selv, ikke for andre. Hvis nogen vil vide noget, må de spørge mig, siger den danske spiller og forklarer:

- Det handlede om, at jeg havde mange fysiske problemer: Rygsmerter, ondt i benene. Jeg havde det ikke godt, og det var problemer, jeg måtte tage hånd om. Jeg gjorde det for at lære mig selv bedre at kende, og nu har jeg det meget bedre.

Sisto bekræfter, at det ikke var noget, han havde talt med klubben om.

- Det var en personlig beslutning. Ingen kunne løse det for mig, så jeg var nødt til at gøre det selv. Nu hvor jeg ser resultatet, er jeg både glad og stolt.

Danskeren bliver også spurgt, om en del af problemerne i foråret handlede om, at han havde ondt i sjælen.

- Alle har vel dårlige stunder, og det er noget, man ikke skal være bange for at tale om. Det er vigtigt at vide, hvordan man skal håndtere sine følelser, så man kan få det bedre. Det er ikke normalt i fodboldens verden. Jeg vil ikke give folk et falsk indtryk af, at jeg er noget andet. Jeg er ligesom dem. Der er ingen forskel, siger danskeren.

Pione Sisto var en stor historie i Spanien i foråret, fordi han altså gik på frugtdiæt uden at tale med klubben om det, og fordi man frygtede, at danskeren havde nogle problemer, han der skulle tages hånd om.

Nu lader det til, at den 24-årige dansker er tilbage og klar til igen at trække i Celta Vigo-tøjet, hvis han får chancen for at komme på holdet igen.

