Tidligere Barca-stjernes søn skriver med Real Madrid

Andri LucasGudjohnsen, søn af den tidligere Barcelona og Chelsea-angriber Eidur Gudjohnsen, ser også ud til at kunne få sig en lovende karriere som fodboldspiller, og den 16-årige angriber han nu underskrevet en kontrakt med Real Madrid.



Det fortæller den unge spiller selv via sin Instagram-profil.



- Jeg er meget spændt og stolt over at kunne offentliggøre, at jeg har skrevet under med Real Madrid. Ser meget frem til fremtiden, skriver han på profilen.

Dermed kommer han til at blive en del af Real Madrids ungdomsakademi 'La Fabrica' i Valdebebas til trods for, at hans far selv spillede for ærkerivalerne fra FC Barcelona.



Den unge udgave af Gudjohnsen kunne Ifølge den spanske sportsavis AS også have valgt FC Barcelona, der ligeledes var ude efter ham.

Dette er heller ikke underligt, da de har kunne følge med i sidste sæson hos lokalrivalerne fra Espanyol, hvor han scorede 20 mål i deres ungdomsrække.