Tidligere Barcelona-keeper er død 45 år gammel

Den tidligere FC Barcelona-målmand Francesc Arnau er lørdag død i en alder af 45 år. Han ville være blevet 46 år søndag.

Det meddeler hans nuværende arbejdsgiver, Real Oviedo, og FC Barcelona på Twitter. Det fremgår ikke, hvad dødsårsagen er.

Artiklen fortsætter under tweetet..

Arnau har været sportsdirektør for klubben siden december 2019, hvor han kom til efter mange år i Malaga.

Han var et stort talent i Barcelonas ungdomsafdeling i første halvdel af 1990'erne, og mellem 1996 og 2001 var han en del af klubbens førstehold.

Det var primært som reserve, men han nåede dog 32 kampe for den catalanske mastodont. Det blev til både et mesterskab og en pokaltitel for ham i sin tid i klubben.

Han drog videre til Malaga i 2001, og her spillede han i resten af den aktive karriere frem til stoppet i 2011.

Han blev i klubben som først træner og senere sportsdirektør.

Arnau var ikke helt glemt i Barcelona. Så sent som i april skrev spansk presse, at Barcelonas nyvalgte præsident, Joan Laporta, overvejede at hente Arnau til en teknisk rolle i klubben.