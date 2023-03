Tidligere fodboldspiller ramt af tog - blev 32 år

Spansk fodbold er ramt af en tragisk nyhed.

Pelayo Novo er blevet kørt over af et tog i Oviedo i Spanien og er tirsdag afgået ved døden, skriver flere spanske medier, heriblandt AS og Mundo Deportivo.

Novo, der blev 32 år, har tidligere spillet 85 kampe for Real Oviedo og 82 kampe for Elche.

Han blev tvunget til at stoppe karrieren i 2018, da han kom ud for en ulykke. Sammen med sine holdkammerater fra Albacete befandt han sig på et hotel i Huesca, hvor han faldt ned fra tredje sal.

Spanieren blev opereret i fem timer efter flere brud - blandt andet på hovedet. Rygmarvsskader gjorde, at han måtte sidde i kørestol.

Efter små to måneder på hospitalet og en længere genoptræning begyndte Novo i stedet til kørestolstennis, hvilket han blev rigtig god til.

Novos tidligere klub Real Oviedo mindes ham på sin Twitter-konto.

'Vi har et knust hjerte. Familien og venner, vi er med jer. Hvil i fred, Pelayo.'