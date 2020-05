Tidligere Real-spiller anholdt i narko-sag

Edwin Congo er blevet anholdt.

Den nu 43-årige mand blev tirsdag tilbageholdt af spansk politi, der arbejder på at optrevle en større narkoring. Det førte til ti anholdelser - heriblandt Congo.

Det skriver flere nyhedsbureauer samt den spanske sportsavis Marca.

Det er endnu sparsomt med informationer om operationen og Congos rolle i det. Men faktum er det, at der er tale om et drat fald fra de tinder, han i sin tid som fodboldspiller forsøgte at kravle op på.

Nu lykkedes det egentlig aldrig rigtig Congo, der var angriber, at nå heeeelt til tops. Selvom han var på det colombianske landshold og tilmed på kontrakt i Real Madrid.

Det var i 1999.

Foto: Silvia Izquierdo/AP/Ritzau Scanpix

Nogen officiel kamp fik han aldrig for storklubben, der i stedet lejede ham ud til Valladolid, Guimaraes i Portugal samt franske Toulouse, inden Real solgte ham til Levante i 2002.

Men stadigvæk.

Hans store øjeblik i karrieren MÅ have været i netop 1999, da han var med som reserve for det colombianske landshold ved Copa América. I gruppekampen mod Argentina blev han skiftet ind et kvarters tid før slutfløjtet, og det lykkedes minsandten at score et par minutter senere til 2-0, inden Colombia vandt hele 3-0 over stormagten.

Fem år senere scorede han en gang mere ved samme turnering, da colombianerne spillede 2-2 mod Peru.

Hans karriere ebbede stille og roligt ud mod slutningen af nullerne, da det blev sværere og sværere for ham at spille sig til en kontrakt i spansk fodbold. Slutteligt var det kun amatørklubber, der ville have med ham at gøre.

Ifølge journalisten Manuel Marlasca, der arbejder for nyhedssitet 'LaSexta', afgav Edwin Congo vidneforklaring tirsdag formiddag for derefter at blive løsladt igen.