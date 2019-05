Tidligere Superliga-stjerne hånet af holdkammerat

Med blot ti kampe i løbet af sæsonen har Emre Mor brug for en pause. Og det bliver han drillet for

Emre Mor har endnu ikke fået sat sit aftryk i sin spanske klub, Celta Vigo, og denne sæson var ingen undtagelse, hvor det blot blev til ti ligakampe.

Alligevel har han haft brug for at få opladet sine batterier, fortæller han i et opslag på sin Instagram.

'Dejligt at være hjemme med familien igen! Nu er det tid til at få opladet batterierne til næste sæson', skriver han, mens han hashtagger 'nyEmreMor'.

Af Mors ti kampe har han spillet samtlige 90 minutter i præcis nul af dem, hvilket har fået Vigos vel nok største stjerne Iago Aspas til at trække på smilebåndet.

'Brugte du batterierne i denne sæson?', skriver Aspas, der spillede 27 kampe og leverede 20 mål, noget hånligt. Et svar, der i skrivende stund nærmer sig 4500 likes, mens Mors billede er helt oppe på 65.000.

Heldigvis kan Emre Mor se det sjove i den lille stikpille og kommenterer tilbage: 'Haha, mentale batterier'.

Katastrofe sæson

Sæsonen 18/19 vil blive husket af de fleste Celta Vigo-tilhængere, men næppe for noget positivt. Klubben holdt sig akkurat over nedrykningsstregen med fire point ned til Girona.

Ifølge Marca er Emre Mor, der er født og opvokset i Danmark, men har tyrkisk pas, den næstbedste betalte spiller i klubben. Kun overgået af den tidligere Liverpool-spiller Aspas.

Han blev hentet fra Borussia Dortmund i 2017, hvor han heller ikke slog igennem. Han er igennem sin karriere blevet anklaget for at have problemer med attituden. Noget, der angiveligt var med til at få ham smidt ud af den tyske klub.

