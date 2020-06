Tidligere top-målmand har ALS

Den tidligere Sevilla- og FC Barcelona-målmand Juan Carlos Unzué har fået konstateret ALS, skriver den spanske avis Marca.

Unzué vil ifølge avisen på et andet tidspunkt fortælle mere om, hvordan han har tænkt sig at tage kampen op med sygdommen, selvom han ved, at der ikke er nogen kendt kur.

Han var i 1980'erne og 90'erne en af de bedste spanske målmand, og han har mere end 200 kampe på CV'et for Sevilla og desuden to sæsoner på bagen for FC Barcelona, hvor han dog som ung stod i skyggen af legendariske Andoni Zubizarreta.

Han var desuden inde over de spanske ungdomslandshold, selvom debuten for A-landsholdet aldrig kom.

Unzué var en indflydelsesrig assistent under Luis Enrique, da den giftige trio med Messi, Suarez og Neymar var på holdet. Foto: Manu Fernandez/Ritzau Scanpix

I de senere år har 53-årige Unzué trådt ind på træner-scenen, hvor han blandt andet har været assistent under Luis Enrique for både Celta Vigo og FC Barcelona.

Her havde han særdeles god indflydelse på holdet, hvor han blandt andet gjorde underværker ved Barcas håndtering af dødbolde.

Efter Enriques brud med sin gamle klub i 2017 har Unzué selv gjort sig som cheftræner for først Celta Vigo og siden Girona, dog uden større succes nogen af stederne.

Han har ligeledes haft korte ophold i Segunda Division-hold som Racing Santander og Numancia, ligesom han har været målmandstræner i FC Barcelona.

ALS, som står for amyotrofisk lateral sklerose er en sygdom, der påvirker centralnervesystemet, og som med tiden fører til lammelse.

Sygdommen er sjælden, men dødelig, og rammer hyppigst folk over 50 år. Med medicin kan sygdommen lindres, men en decideret kur findes ikke.

Det er sygdommen, som blandt andre Stephen Hawking led af.

Marca understreger, hvordan Unzué efterlader et godt indtryk alle steder på grund af sin arbejdsomhed både som spiller og som træner.

