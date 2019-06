Tidligere topklub tilbage i La Liga efter stærkt comeback

Fodboldklubben Real Mallorca vender tilbage til den bedste spanske række efter seks år væk fra det fornemme selskab.

Det stod klart søndag, da Mallorca leverede et comeback i returkampen om oprykning mod Deportivo La Coruña.

Mallorca havde tabte det første opgør 0-2, men da der spilles to kampe i det sidste slag om oprykningen, så havde Mallorca muligheden for at vende tingene på hjemmebane.

Det lykkedes, da Mallorca vandt returkampen 3-0 og dermed rykkede op med en samlet sejr på 3-2.

Ante Budimir bragte Mallorca foran 1-0 efter 20 minutter, og efter en time øgede Salva Sevilla til 2-0.

Den afgørende scoring til 3-0 blev sat ind otte minutter før tid af Abdon Prats.

Mallorca rykkede ud af Primera Division i sæsonen 2012-13 og rykkede ned i den tredjebedste række i 2017, men oprykninger to sæsoner i træk har nu sikret en plads i den bedste række.

Danske Michael Laudrup var træner i klubben i en enkelt sæson i 2010-11.

Klubben var omkring årtusindeskiftet blandt Spaniens bedste hold og vandt Copa del Rey i 2003. to gange sluttede klubben på tredjepladsen i ligaen, mens man nåede finalen i den nu hedengangne Pokalvindernes Europa Cup i 1999.

