Tidligere træner undrer sig

Henrik Brandenborg trænede Martin Braithwaite i ungdomsårene i Esbjerg, og han har en sjov historie at fortælle. Men han tøver med at dele alle detaljer.

- Han var meget målbevidst. Han drømte om at spille i en klub allerede dengang. Det er så ikke lige den, han lander i nu her, men det er en nær konkurrent, kan vi sige.

Den tidligere ungdomstræner er forsigtig, fordi klubben var Real Madrid. Men da tipsbladet.dk forsikrer om, at Braithwaite allerede selv har sagt offentligt, at Madrid-klubben var hans 'største mål', vil Brandenborg gerne fortælle videre.

- Så kan du skrive, at hans gamle ungdomstræner undrer sig over, at han endte hos ærkerivalerne, siger Henrik Brandenborg med et grin.

- Jeg kan huske, at os, der var omkring ham, sagde: 'Det er godt at have drømme og mål, Martin, men skal vi tage den lidt step by step nu her?' Ja, det, syntes han, var en fin idé. Men vi skulle bare vide, at det var det, han ville.

Martin Braithwaite får nummer 19 i Barcelona. Foto: Tariq Mikkel Khan

Anekdoten fortæller en vigtig pointe om Martin Braithwaite. Hans drømme var de samme som de fleste andre håbefulde fodboldknægtes, men han turde tale højt om dem. Han var ifølge Henrik Brandenborg selvbevidst som få.

- Han vidste godt, at han havde nogle styrkesider, som var helt specielle. Og han var meget lærevillig, meget lyttende, men også meget bevidst og holdningspræget. Han havde en idé om, hvordan han syntes, fodbold skulle spilles.

- Hvis vi gjorde det lidt anderledes i perioder, end han syntes, var det ikke noget med, at han på nogen måde saboterede det, men han kunne sagtens komme og snakke om, om vi kunne gøre det eller det, fortæller træneren.

- Han var både målbevidst og holdningsbevidst om, hvilken form for fodbold han godt kunne lide, og der kan vi da sige, at han er endt et sted tæt ved det, han dengang syntes var sådan, fodbold skulle spilles.

- På den måde var det også en spiller, der kom og snakkede med trænerstaben og gav udtryk for, hvis han ikke var enig. Det gør ikke mig noget, når vi udvikler unge mennesker og spillere til højt niveau, at de har de holdninger der, hvis de bare præsterer ud fra holdets aftaler. Jeg havde ingen finger at sætte på ham der.

Braithwaite fejrer en scoring på Camp Nou, der bliver hans nye hjemmebane. Foto: Albert Gea / Ritzau Scanpix.

I EfB kan de fortælle om en Braithwaite, der i sine unge seniorår altid blev ude på træningsbanen og sparkede på mål eller lavede dribleøvelser, når de andre gik ind efter træning. Gerne sammen med den ældre Njogu Demba-Nyrén.

Henrik Brandenborg var U19-træner i Esbjerg fB, da Martin Braithwaite blev flyttet op, selv om han stadig havde alderen til U17-holdet. Både før og efter var han desuden tæt på den nyslåede Barcelona-spiller i ungdomsafdelingens træningsmiljø, og han husker også Braithwaite som en arbejdsom spiller.

- Det var noget, der lå i miljøet dengang, at det gjorde man, og Martin var en af dem, der ikke behøvede at blive opfordret til det, siger han.

- Det er noget af det, der skal til. Dem, der gik ind med det samme efter træning, er også dem, der ikke nåede gennem nåleøjet, hvis vi skal være lidt grove. Men Martin var flittig. Og når jeg siger 'målbevidst', vidste han også, hvad der skulle til.

Braithwaite kommer til at dele omklædningsrum med et hav af stjerner i Barcelona. Foto: David Klein / Ritzau Scanpix.

I denne uge er Henrik Brandenborg på tur til Mönchengladbach, hvor han er instruktør på DBU's A-trænerkursus. I Tyskland har han set, hvordan de er opmærksomme på et udsætte ungdomsspillerne for forskellige typer trænere, og det, mener han, nød Braithwaite også godt af som ung. Men spilleren stod fast på sit.

- Det var vi også meget bevidst om dengang i Esbjerg. Det er Martin et vældig godt eksempel på. Jeg tror såmænd godt, du kan finde nogle af hans andre ungdomstrænere, som syntes, han kunne være lidt bøvlet nogle gange, fordi han stillede store krav.

- Og han var bevidst om sine holdninger. Han vidste, hvad han syntes om, hvordan fodboldspillet skulle praktiseres. Så man skulle også være på. Men jeg har altid følt, at hvis man kunne give Martin lidt modspil, havde man ham også som en loyal spiller, siger Brandenborg.

- Han har fandeme arbejdet for det. Det, synes jeg, er en væsentlig morale. Han havde fået noget fra fødslen i form af sin fysisk og sin hurtighed, teknik, god motorik, men han har forfulgt sin drøm fra drengeårene. Det er kun at løfte på kasketten på det.

Lige siden han var barn, har Martin Braithwaite drømt om at ende i en af Spaniens to store klubber. Men selv om hans tidligere ungdomstræner driller ham med, at han talte om Real Madrid dengang, mener Henrik Brandenborg ikke, at man kan fortænke Braithwaite i dagens skifte. Når Barca spørger, siger man ja.

- Helt tilfældigt mødte jeg ham, da han kom gående med nogle fra sine familie nede på stranden i nærheden af, hvor jeg bor, og vi grinte bare af det der. Nu var det da lykkedes ham at komme til det land, han gerne ville være i (i klubben Leganés, red.). Det næste skridt har han så taget nu. Det er fantastisk. Det er fandeme noget af en historie, siger han.

