Til nytårsfest hos superstjerne

Der var masser af drama og stor frustration søndag eftermiddag på Camp Nou, da FC Barcelona ikke formåede at slå lokalrivalen, Espanyol.

Få timer senere var smilene tilbage på flere af Barcelona-stjernernes læber.

Danske Andreas Christensen brugte sin nytårsaften i selskab med sin kæreste Katrine Friis, holdkammeraterne Robert Lewandowski, Frenkie de Jong og Sergi Roberto. De tre spilleres bedre halvdele var også med til at fejre årsskiftet.

Lewandowski har lagt et billede op på sin 'story' på Instagram af alle otte. Andreas Christensen har en hvid skjorte på og grøn nytårshat.

Katrine Friis har delt flere billeder fra aftenen - se dem her:

'Tak for at være værter, Anna Lewandowska og Robert Lewandowski,' skriver hun blandt andet til et billede, mens hun har delt en video af Frenkie de Jongs partner, Mikky Kiemeney, og skriver, at 'i går var sjovt'.

Hollandske de Jong har også lagt et billede op. Det er sammen med Mikky Kiemeney.

Mod Espanyol var både Christensen, Lewandowski, de Jong og Roberto med fra start. Efter få minutter headede danskeren bolden på tværs i feltet til sin midtstoppermakker, Marcos Alonso, som bragte hjemmeholdet i front.

Efter pausen fik gæsterne udlignet, og Barcelona måtte derfor nøjes med et point og er nu på 38 point i toppen af La Liga. Samme antal point har Real Madrid.

Både under og efter opgøret var dommer Antonio Mateu Lahoz meget i fokus - læs mere her.

